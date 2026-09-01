Norma Lezana del Garrahan ante el despido que impulsan las autoridades: "En la Justicia esto lo pierde el hospital"

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, rechazó la desvinculación laboral sobre ella que anunciaron desde el Ministerio de Salud y la vinculó a las denuncias que desde su organización hicieron en relación a las incongruencias en los manejos de los fondos públicos de la gestión, entre los que se destacan la compra de 310 camas de última generación que no están aptas para el lugar ni las tareas necesarias.

Lezana confirmó que no fue notificada de forma correcta de la decisión y que, por ende, concurrirá a su trabajo como lo hace desde enero de 1988 cuando ingresó por concurso público a desempeñarse como nutricionista. La postura de la gestión del Garrahan fue desvincularla porque no figura que haya atendido pacientes durante 2025, año en el que hubo un fuerte conflicto sindical y en el que ella se desempeñó en el cargo que debía por mandato: ser la secretaria general de la APyT.

La comunicación del Hospital Garrahan en la cual anunciaron la desvinculación de Norma Lezana.

Por otro lado, el director médico del Hospital Garrahan, el neurocirujano Mariano Pirozzo, reconoció que todavía resta que la Justicia se expida en relación al pedido que hicieron. "Si considera que estuvo todo bien, se lo va a sacar", advirtió el interventor que puso La Libertad Avanza (LLA) y que antes había sido parte del proceso de recorte del Hospital Laura Bonaparte, el único centro nacional de salud mental en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En diálogo con BigBang , Lezana también advirtió el sesgo machista de su intento de desvincularla, ya que en la actualidad es la única secretaria general mujer. Según explicó, esta tendencia se vio en el último tiempo en el cual, más allá de querer echarla, no la hacían parte de ciertas discusiones y negociaciones con otros espacios sindicales encabezados por hombres.

No podés contar los días que una secretaria general no trabaja, porque lo principal que tengo que hacer es cumplir con el mandato que tengo

¿Puede prosperar tu despido por cómo hicieron las cosas?

- Están haciendo todo mal. Primero hicieron el sumario de los 40 trabajadores, donde yo era la primera que querían cesantear por la protesta en la Dirección, y eso la Justicia penal procesal dijo que no era un delito, sino que era una protesta. Ese sumario lo siguieron adelante ellos acá por encima de lo que dice la Justicia y ahora se tomó licencia la sumariante. Aceleraron con este sumario nuevo que hacen directamente contra mí, en mi cargo de secretaria general del sindicato.

Están haciendo todo mal desde el sumario, porque vos no podés contar los días que una secretaria general no trabaja, porque lo principal que tengo que hacer es cumplir con el mandato que tengo, que es hasta julio del año que viene, y hay derechos que tenemos los representantes sindicales, sobre todo los que tenemos tanta responsabilidad. Soy la cabeza de la Asociación de Profesionales y Técnicos. En un conflicto de la naturaleza que fue el año pasado, ¿dónde tenía que estar la secretaria general? Mis compañeros saben muy bien dónde estuve, vine todos los días a trabajar, fiché, tenemos el reconocimiento facial, y ellos dicen "estuvo en el hospital", como si desconocieran que tengo un cargo sindical vigente.

Norma Lezana en el día de la protesta en la Dirección Médica del Hospital, que derivó en un intento de sancionarla junto a otra decena de delegados.

Entonces, ¿cómo creés que va a terminar la situación?

En la Justicia esto lo pierde el hospital, no prospera, son argumentos ilegales los que ponen en el sumario. Además pasé por tres sumariantes en poco tiempo, lo cual también es ilegal, por eso están denunciados en el Fuero Penal Federal. El día 10 yo tengo que ir a la indagatoria en Comodoro Py con la jueza (María Romilda) Servini, que está siguiendo el comportamiento de los funcionarios del hospital en toda esta persecución que han montado desde el año pasado.

¿Cuánto tuvo que ver la pelea que dieron los últimos años con la cesantía que te quieren aplicar?

- Ganamos un 61% de aumento y creo que, un poco, lo dijo el otro día una de mis testigos en el sumario que lleva adelante la Dirección, "gracias a Norma pudimos sostener -aunque parcialmente- los equipos históricos que mantienen la atención de los pacientes en el hospital", y eso era lo que yo tenía que hacer el año pasado y siempre que haga falta. En este momento estoy viendo pacientes y estoy haciendo mis tareas sindicales, pero el sumario no tiene ni pie ni cabeza. Es inconstitucional, saltearon todos los procesos de derecho a la defensa que tengo.

En la Justicia esto lo pierde el hospital, no prospera, son argumentos ilegales los que ponen en el sumario

Ponele que ellos dictaminaran la cesantía, primero me tienen que notificar, cosa que no hicieron, y además yo tendría que hacer el descargo porque hay tiempos en el derecho administrativo, y ellos saltearon todos los tiempos procesales. Salen con este anuncio que no es cualquiera, es el Ministro de Salud, es la página oficial del empleador, que es el hospital, y es el periodista Eduardo Feinmann, todos con diferencias de segundos. Todo esto ya lo tiene agregado a la causa que tienen en la justicia penal procesal, el director Mariano Pirozzo, la Dirección de Jurídicos, porque no pueden proceder de esta manera: es un ataque a la libertad sindical, el derecho a la protesta, el derecho que tenemos los trabajadores a organizarnos sindicalmente y elegir a nuestros representantes.

¿Hay alguna razón particular para este ensañamiento contra vos?

- Es todo tan descabellado que una no entiende bien por qué el ensañamiento. Intuimos, estamos razonando acá con los compañeros y compañeras colectivamente, que tiene que ver con la denuncia que estamos haciendo sobre los fondos públicos del hospital, que no están donde tienen que estar y el manejo oscuro que tiene esta gente de los fondos del hospital. Como justo nosotros sacamos esa noticia y reflejamos que el hospital es una olla a presión en este momento porque no hay dotación, no hay enfermeras, enfermeros, faltan médicos, cortaron programas de becas, anuncian que compran camas pero las camas no son pediátricas.

Mariano Pirozzo es director médico del Hospital Garrahan y está señalado como el autor de los 200 despidos en el Licenciada Laura Bonaparte.

Entonces está el hospital patas para arriba, no puedo explicar el ruido que hay hoy en todo el hospital de los trabajadores y trabajadoras con esta noticia. Mañana hacemos a las 12 una conferencia de prensa, vamos a salir todos para repudiar esto y el jueves tenemos una asamblea a las 13 en el segundo piso, y a la tarde convocamos al Cabildo Abierto de Organizaciones con quienes hemos llevado adelante la defensa del Garrahan el año pasado.

Estoy recibiendo muchísimos gestos de solidaridad de organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales, de todo el arco político, diputados, senadores que están viendo esta maniobra del gobierno en democracia como algo grave desde el punto de vista institucional. Además estamos juntos con la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con quienes dimos la pelea el año pasado.

Tiene que ver con la denuncia que estamos haciendo sobre los fondos públicos del hospital, que no están donde tienen que estar y el manejo oscuro que tiene esta gente de los fondos del hospital

Sos la única secretaria general mujer del hospital. ¿Crees que hay un sesgo machista también?

- No hay duda. Soy la única secretaria general mujer y creo que esto es algo que molesta mucho. Lo dijo Feinmann, el mismo que ahora anuncia mi cesantía, lo dijo en el programa en donde se alteró escandalosamente, porque le dije que en mi condición de mujer él me estaba discriminando, porque decía que él pensó que yo era "una carmelita descalza". O sea, ese es el lugar en el que quieren los machistas a las mujeres. Nos quieren en un lugar de carmelitas descalzas. Ahí les venimos bien.

Entonces les repugna que una profesional mujer se ponga al frente de una lucha y asuma un cargo sindical. Les molesta mucho. De hecho, hablan con el resto de los secretarios generales que son varones, y no hablan con la APyT en donde somos mayoritariamente mujeres. El colectivo que yo represento es 80% feminizado, entonces hay una cuestión de género, por supuesto. Hemos defendido mucho el jardín maternal, el derecho de las mujeres a trabajar y maternar, eso también es parte de mi historia como secretaria general de este sindicato. Y lo vamos a seguir haciendo: no me pienso ir hasta que no termine mi mandato y pueda dejar esta antorcha a los jóvenes que sigan nuestra tarea sindical dentro del hospital, que también es defender la salud pública.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan

Entraste a trabajar unos pocos meses después de la inauguración del Garrahan en 1987.

- El hospital se inauguró en agosto y yo entré el 15 de enero de 1988 por concurso, cosa que ninguno de estos funcionarios hizo: concursar un cargo. Y a partir de ahí fue siempre estudiar y trabajar, acá, en el hospital público. Y me formé, crecí, estoy muy orgullosa de mi carrera profesional, y después fui electa representante sindical por el mejor equipo de salud de Latinoamérica. Orgullosamente voy a seguir defendiendo este colectivo. Y creo que el avance del Gobierno nacional en lo que son los derechos constitucionales de los trabajadores es muy peligroso. Por eso me parece que es importante que estemos en alerta el resto de los sindicatos, las centrales obreras, las centrales de trabajadores, los organismos de derechos humanos, porque antecedentes de querer cesantear o cesantear a representantes sindicales fue en dictadura. Y esto es un intento de este gobierno de borrar a las representaciones sindicales que luchan. Eso no lo podemos permitir. Mañana tiene que ser un abrazo colectivo.