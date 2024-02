¿Un chocolatito? ¡Afuera! Crisis en los kioscos de todo el país: "Se nota que no hay plata en los bolsillos de la gente"

Javier Milei trajo la motosierra bajo el brazo y sin mediar opiniones recortó puestos de trabajo y leyes para asegurar la estabilidad económica de los sectores más vulnerables. La crisis económica y social cada vez más profundas hacen que la pérdida del poder adquisitivo cale profundamente en la realidad de los argentinos.

Y si hay un lugar por el que pasan día tras días los argentinos, ese lugar es el kiosco amigo. Para analizar los cambios en el consumo de las personas y cómo se comportan desde que asumió el gobierno de las Fuerzas del Cielo, BigBang dialogó con Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA)

En esa organización social se nuclean 112 mil kiosqueros en todo el país, según reportó Acuña que contó que, en total hay 220 mil si se cuentan los almacenes del conurbano y de las demás provincias argentinas. Ernesto contesta las preguntas desde su lugar de trabajo: un kiosko en Villa Urquiza conocido por todo el barrio porque hace más de 25 años está instalado en esa zona de la capital porteña.

"Se nota que no hay plata en los bolsillos de la gente", Ernesto Acuña

Consultado sobre la realidad que vive diariamente, dijo contundente: "Veo la situación complicada" y agrega: "Tengo 25 años de kiosquero y entramos en una etapa de recesión y fuerte inflación. Una combinación complicada", advierte.

Desde su lugar, no ve un panorama alentador: "Además no se percibe que esto cambie hasta que la gente no recupere su poder económico"; Ernesto aportó un dato escalofriante: "Se nota que no hay plata en los bolsillos de la gente".

"Dejan de consumir todo", contó Ernesto Acuña

Sin embargo, considera que él no es el que peor la está pasando: "Yo estoy en Villa Urquiza, un barrio de clase media", y continúa: "En el conurbano o el interior (del país) me comentan los colegas que ahí la situación es peor. Desde que comenzó el año se frenaron fuertes las ventas", expresó con contundencia.

Negociaciones a futuro: cómo afrontar la crisis

Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, observó que si bien esa organización sindical no pretende ir a paro general, "indefectiblemente medidas de fuerzas van a haber por sectores y seguramente generales".

En ese sentido, ya se alertaron paros en el sector de trenes y también en el de la salud. La pérdida de poder adquisitivo y la creciente inflación repercute en los bolsillos argentinos; esta situación también la viven los kioskeros que, unidos en el espacio de UKRA advirtieron que pedirán reuniones en marzo con la secretaría de Comercio. Esa cartera está manejada actualmente por Pablo Agustín Lavigne.

"Nos preocupa la inflación", dijo Ernesto Acuña

Sobre esa posible reunión, Eduardo adelantó: "La secretaría de Comercio, que es el canal que usamos habitualmente y que con el Gobierno anterior solucionamos el tema de las figuritas faltantes en los kioscos". El para qué de la reunión es casi una obviedad: "Nos preocupa la inflación", dijo y siguió: "La baja en las ventas y otros temas como las cadenas de kioskos que ponen un kiosco al lado".

Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA)

Además hizo notar un tema importante: "Los colegas que salen del monotributo y los pasan a Responsables Inscriptos, los multan"; también plantearán: "La diferencia de precios de listas diferenciadas de proveedores donde no podemos competir con 'los grandes'".

La gente ya no se da "un gustito"

Consultado sobre el cambio de consumo en las personas que atienden los kioskeros, Acuña contó que la gente está "comprando menos", y añadió: "Están pasándose a otras marcas más económicas. Se nota fuerte en los cigarrillos".

"Lo único que no baja es la venta de cigarrillos pero sí se pasan a marcas más baratas", Ernesto Acuña

También dejó una declaración que helará los corazones: "Dejan de consumir todo. Desde privarse de comprar golosinas, hasta no comprar una bebida y llevársela desde casa". Sobre esto también contó: "Lo único que no baja es la venta de cigarrillos pero sí se pasan a marcas más baratas".

El drama de cargar la SUBE

El sistema SUBE, que fue el caballito de batalla en la campaña de Jorge Macri (actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), estaba pensado como un sistema práctico, eficiente y sobre todo accesible para todo el mundo.

Las promesas quedaron en el olvido cuando el gobierno libertario quitó el subsidio a los transportes y no solo subieron las tarifas sino que "obliga" a los usuarios al registro de las tarjetas para no pagar doble tarifa. Esa medida genera largas colas de cientos de personas que no pueden acceder al registro.

Largas filas para registrar la SUBE en Constitución

Esas colas se hacen interminables en algunas estaciones de trenes y subtes, algunos pocos puntos de carga de la tarjeta que a veces, es imposible cargar en ningún kiosko de la ciudad. Las razones del rechazo de los kioskeros para implementar el sistema SUBE, las explicó Ernesto Acuña.

💣 Bombita. Un kiosquero promedio debe invertir un tercio de un salario mínimo (que es de $156.000) para sostener la plataforma con la que se carga la SUBE. Son 25 mil pesos para pagar la plataforma y otros 25 mil pesos para sustentar gastos de compras de rollos para imprimir el ticket del sistema SUBE, más gastos de luz y por supuesto internet.

"La SUBE ya casi no se carga en los kioskos porque el kiosquero si carga pierde plata", confirmó Ernesto y sigue: "Hay que pagar por el servicio cada vez más y no tiene rentabilidad. Ya casi no hay kioscos que carguen la SUBE ".

Tarjeta SUBE

Además detalla: "Hay que pagarle a una plataforma un canon mensual; comprar los rollos térmicos que son importados y caros; pagar mensualmente servicios de internet y luz... e invertir tiempo, para no ganar nada".