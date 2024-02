Caputo adelantó aumentos en jubilaciones y habló de su "vocación de servicio": "Me interesa la gente"

Mientras Luis Caputo, ministro de Economía, pronosticaba que "lo peor del ajuste va a estar entre marzo y abril y el último trimestre de este año vamos a ver crecimiento (...) con mejor trabajo y mejor salario", desde la provincia de Corrientes, su jefe político Javier Milei defenestraba lo que él considera "la casta política" y de la que claramente, no se siente parte: "Es un nido de ratas", dijo refiriéndose a los opositores del Congreso Nacional y opinó: "Son una mier** que la gente desprecia".

Por su parte, Caputo dio anticipos sobre el destino de la economía argentina; se mostró confiado y la misma sensación quiso transmitir a los ciudadanos y ciudadanas: "Lo que más me interesa es la gente y entiendo lo que está pasando, pero tengan en cuenta que esta vez el esfuerzo va a valer la pena y la Argentina va a cambiar como país".

💣Bombita. El Ministro está tranquilo: "Nosotros pronosticábamos que el país iba a empezar a crecer en el 2025. Hoy lo vemos con más optimismo. Ya creemos que en el último trimestre del 2024 vamos a empezar a ver crecimiento".

En una entrevista realizada por LN+, "Toto" Caputo mostró que, a las claras, el gobierno libertario no quiere dar ni un paso atrás con respecto a la Ley Ómnibus que será tratada nuevamente en comisiones del Congreso nacional: "Se puede tratar en cualquier momento", dijo y aclaró que "no descarta" el tratamiento.

Además, dio claridad de cómo se pensó la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos: "Nosotros cuando armamos el programa económico, siempre tuvimos en cuenta que la ley podía no pasar y que el 70% del ajuste iba por fuera de la ley".

"Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"

Y, siguiendo la línea del gobierno de las Fuerzas del Cielo, explicó sin tapujos: "Si no pasaba la ley iba a haber mayor ajuste, pero esencialmente en gasto político; es gasto de administración, transferencias discrecionales a las provincias y la obra pública".

💣 Bombita. Caputo expresó: "No tengo ninguna ambición política; tengo solamente vocación de servicio. Lo que más me interesa es la gente. Solo me quedan palabras de agradecimiento porque la gente entiende lo que está pasando".

Sobre ese punto dejó algo claro: "La ley tenía dos componentes, un paquete fiscal, que era más para los políticos; y la Ley de Bases que era estructural para los argentinos. Es que es una lástima que no haya pasado esa ley". Contundente, le "tiró un palito" a los sectores "dialoguistas": "Quedó expuesto quién está a favor de un cambio y quién no. La gente votó un cambio y nosotros no vamos a desviar el rumbo".

Caputo lanzó una amenaza disfrazada de frase inocente: "Sería clave que los legisladores lo entiendan porque sería un cambio muy importante como país" y agregó: "Hay gobernadores que están reconsiderando su posición respecto de la Ley Ómnibus. Más de uno se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo".

Claves para entender el "Caputazo"

Salario mínimo. La discusión que más asperezas trajo por los últimos días, no se saldará con la declaración del jefe de la cartera económica: "Vamos a fijar el salario mínimo vital y móvil entre hoy (por este lunes 19) y mañana (por el martes 20)". Sobre esto, agregó: "Se trata de un valor de referencia por el que no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas".

Jubilados. El Ministro jugó a la futurología y adelantó que "en el mes de marzo va a haber una recomposición aproximadamente de 30%, que es lo que da la fórmula, más el bono." y también expresó: "La fórmula de los jubilados hay que cambiarla. Si seguimos con el juego político de querer seguir haciendo uso de la jubilación y demás con la Ley, más se demora esto. Mientras tanto vamos a darles un bono y protegerles la capacidad de compra". Para terminar, dio una definición que traerá cola: "Podemos duplicar las jubilaciones con emisión monetaria pero eso es menos poder de compra".

Jubilados en lucha

Inflación. "Está bajando fuerte", dijo Caputo que ya adelantó que el número de febrero "va a estar más cerca de 10% que de 20%". Completó: "Siempre fuimos conscientes de lo que significa el ajuste porque siempre dijimos que esto iba a pasar y que los primeros meses iban a ser durísimos. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y la rehabilitación es dura", dijo haciendo una analogía entre los problemas de consumo problemático y la economía argentina. Regodeándose en su plan económico, expresó campante: "No hay antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes, y lo que eso muestra es el compromiso del Presidente con lo que nos hemos comprometido". Además, expresó que la alternativa era "una catástrofe": "Cambiamos el rumbo, hay que tener paciencia pero no tengan dudas que de esta se sale"

Fondo de Incentivo Docente (FONID). "Caducó", dijo el ministro de Economía y reconoció la "guerra" entre Gobernadores y el Presidente: "Los docentes son empleados provinciales", dijo. Resaltando la decisión del gobernador de Chubut de implementar un FONID provincial, sentó su postura: "Si las provincias quieren darle un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no la Nación es el tío bobo que imprime pesos, reparte plata y después todos pagamos las consecuencias".

Organizaciones sindicales en las calles en contra del DNU de Javier Milei

Relación con las provincias. "Vamos a sacar el impuesto PAIS antes de fin de año y hay que recomponer el balance del Banco Central (BCRA) para levantar el cepo", dijo contundente y luego adelantó los movimientos fiscales que se llevarán adelante para mantener "contento" al Fondo Monetario Internacional (FMI): "La recomposición del BCRA ha sido fuertísima, es una posibilidad que se pueda levantar el cepo en junio o julio, como dice el FMI".

Cepo cambiario. El gobierno libertario quiero levantarlo en junio o más tardar en julio; sobre esto, Caputo expresó: "En la medida en que las condiciones sigan muy favorablemente es una posibilidad. La condición es el saneamiento del balance del Banco Central. Cuanto más logremos bajar la inflación, más rápido y más fuerte se va a salir".