Un diciembre que empieza cuesta arriba: suben colectivos, subtes y peajes en medio de la carrera por eliminar subsidios

La primera mañana de diciembre llegó con otra mala noticia para quienes dependen del transporte público: colectivos, subtes y peajes volvieron a aumentar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. El incremento, que responde a la fórmula "inflación más 2 puntos" -y que en territorio bonaerense se potenció con un recargo extraordinario del 10%- vuelve a tensionar los bolsillos de millones de trabajadores. En la Ciudad, la suba fue del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más los dos puntos adicionales con los que el Gobierno porteño busca seguir desarmando los subsidios.

Aumentó otra vez el colectivo

En la Provincia, la situación es similar: es aplicó un ajuste total del 14,8%, entre el aumento extraordinario y el mecanismo indexado que también se replica todos los meses. El resultado es un mapa tarifario cada vez más fragmentado, confuso y desigual, donde viajar pocos kilómetros puede costar casi lo mismo que un almuerzo. De esta manera, el boleto mínimo queda así: CABA ($593,52); Provincia ($658); Líneas del AMBA (200 en adelante, entre $658,44 y $902,73 según el tramo) y SUBE sin nominalizar en valores que trepan hasta $1.435,34, una penalización que busca forzar la nominalización pero termina castigando a los sectores más vulnerables.

En los colectivos interurbanos, clave para quienes viajan entre localidades limítrofes o hacia terminales, el boleto mínimo saltó de $753,99 a $866,28. El costo por kilómetro también se disparó, llegando a $53,20 para quienes no tienen SUBE nominalizada. Con estos números, el AMBA convive ahora con tres boletos mínimos distintos, resultado de aumentos escalonados que, lejos de ordenar, profundizan la sensación de arbitrariedad tarifaria.

Subte a $1.206: el viaje más caro desde que existe el sistema

En CABA, el subte pasó a valer $1.206 por viaje, con la promesa oficial de que al menos un molinete por estación permitirá pagar con tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales. Un parche tecnológico para amortiguar un tarifazo histórico. Los descuentos para pasajeros frecuentes -que obligan a usar siempre el mismo medio de pago- quedan así: viajes 21 a 30: $964,80; viajes 31 a 40: $844,20 y viajes 41 en adelante: $723,60. Y aun con esos descuentos, las cifras siguen por encima del promedio salarial.

Subte a $1.206

Mientras tanto, los datos oficiales muestran que la recaudación del subte cubre apenas el 76,3% de los costos. El argumento de "recomponer el atraso tarifario" es el mantra central del Gobierno porteño, aunque no queda claro de qué manera se compatibiliza esa meta con un contexto económico en el que gran parte de los trabajadores ya recorta viajes para llegar a fin de mes.

Peajes por las nubes: hasta $4.912 en hora pico

El tarifazo de diciembre también alcanzó a las autopistas porteñas. En hora pico:

Perito Moreno y 25 de Mayo: $4.912,67

$4.912,67 Autopista Illia: $2.042,38

Fuera de la hora pico, los valores siguen altos: $3.466,55 en las troncales más utilizadas y $1.444,25 en la Illia. AUSA justificó las subas en la necesidad de financiar un "importante plan de obras públicas", aunque no detalló por qué ese financiamiento debe recaer casi exclusivamente sobre automovilistas y trabajadores que no tienen alternativas de movilidad real. Con aumentos simultáneos en colectivos, subtes y peajes, el comienzo de diciembre confirma una tendencia que se profundizó durante todo el año: la del ajuste mensualizado, donde viajar se vuelve un lujo cada vez más inaccesible.