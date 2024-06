Una primavera entre el otoño: cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA

Luego de muchas jornadas muy frías en las que hasta se llegó a especular con una posible nevada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), este fin de semana continuará el ascenso de la temperatura y cerrará un sábado nublado -pero con calor- y un domingo a pleno sol, ideal para las actividades al aire libre.

Esta primavera en medio del otoño que se disfrutará en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega desde un viernes que tuvo temperaturas que oscilaron entre los 17 y los 18 grados centígrados, un antecedente muy certero a la hora del pronóstico de lo que llegará el sábado.

Otoño a full en CABA, pero con temperaturas más primaverales.

El primer día de este fin de semana estará nublado, aunque la temperatura no se verá afectada por este fenómeno, ya que habrá una mínima de 18 y una máxima de 22 grados. Esto supone una noche que será de las más cálidas de junio, de acuerdos a los registros históricos de los reportes climatológicos.

Lo cierto es que este nivel de calor, inédito a menos de dos semanas de que comience el invierno, se mantendrá para el domingo. Es un hecho que más cerca de la noche la temperatura bajará considerablemente, hasta colocarse en una mínima de 13 grados que se presentará durante la madrugada. Pero la máxima será de 23 grados, pico que se alcanzará cerca de las 15 horas.

Las lluvias llegarán el miércoles y el viernes que viene.

Más allá de este fin de semana especial para las salidas y para disfrutar de picnics y actividades más propias de otras estaciones más cálidas, esta "primaverita" de junio seguirá unos días más. Durante el lunes estará parcialmente nublado y habrá una máxima de 18 grados y una mínima de 13, que vendrá del domingo.

El martes será más estable aún, pero con un poquito menos de calor. La máxima estará en 16 y la mínima en 15 grados. Si bien las altas temperaturas, extrañas para esta época preinvernal, seguirán el miércoles, el jueves y el viernes que viene, también llegarán las lluvias, que generarán un escenario casi de verano.

El sol cumplirá un rol durante el fin de semana.

Es que el jueves en particular no lloverá, o por lo menos no está previsto, aunque sí estará bien nublado. Lo insólito será la máxima, que alcanzará los 24 grados, con una mínima de 18. La humedad también jugará su propio partido, a sólo 10 días de que comience oficialmente el invierno de 2024.