VIH en Argentina: la batalla silenciosa que cada día enfrenta a 17 personas con un diagnóstico que llega tarde

Cada día, alrededor de 17 personas reciben un diagnóstico de VIH en Argentina. No son números fríos: son vidas que cambian de golpe, proyectos que se frenan, miedos que irrumpen. Por eso, cada 1° de diciembre, el Día Mundial del VIH/Sida vuelve a poner el foco en esa pelea silenciosa que persiste a pesar de los avances médicos, las campañas de prevención y las herramientas que hoy permiten vivir con el virus sin desarrollar la enfermedad.

1° de diciembre, la fecha que el mundo dedica a visibilizar la lucha contra el VIH

La fecha, establecida por la OMS en 1988, recuerda el primer caso de sida registrado el 1° de diciembre de 1981, un punto de partida que abrió un capítulo doloroso en la historia sanitaria del planeta: más de 25 millones de personas murieron desde entonces. Cuatro décadas después, el virus sigue ahí, agazapado, golpeando sobre todo a jóvenes que aún buscan respuestas, contención y vínculos saludables en medio de sus primeras experiencias sexuales.

La Dra. Valeria Valko, en un informe al que accedió Noticias Argentinas, explicó que "en Argentina se estima que unas 140.000 personas viven con VIH y que el 13% aún desconoce su diagnóstico, lo que refuerza la importancia de testearse y de mantener estrategias de prevención combinada". Las cifras se replican en otras fuentes: la Fundación Huésped advierte que 15 personas por día se contagian VIH, que 7 de cada 10 viven con el virus y que el 44% recibe un diagnóstico tardío, cuando el daño ya comenzó a avanzar. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes de 20 a 30 años.

Para Naciones Unidas, el mapa global también es inquietante: más de 40 millones de personas viven hoy con VIH, incluidos 1,4 millones de niños de entre 0 y 14 años. Las primeras experiencias sexuales suelen estar marcadas por dudas, temores y una búsqueda de autonomía. Pero cuando la información no llega a tiempo o llega cargada de prejuicios, la vulnerabilidad aumenta. "El acceso a preservativos, la posibilidad de realizar consultas médicas de manera confidencial y la educación sexual integral son herramientas fundamentales para reducir las infecciones de transmisión sexual, prevenir el VIH y promover hábitos de cuidado entre las y los jóvenes", sostuvo Valko.

1° de diciembre, la fecha que el mundo dedica a visibilizar la lucha contra el VIH

Crear espacios donde los adolescentes puedan consultar sin vergüenza ni miedo puede ser la diferencia entre prevenir o enfrentar un diagnóstico inesperado.

"Con información clara, acompañamiento profesional y redes de contención, es posible fortalecer la autonomía de las y los jóvenes y ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su cuidado", concluyó. En plena era de avances médicos, aún persisten confusiones peligrosas. El VIH es el virus; el sida, su etapa avanzada cuando no hubo diagnóstico ni tratamiento. Con medicación adecuada, la gran mayoría de las personas con VIH nunca desarrollará sida.

Y aún así, miles se enteran tarde. En Argentina, más del 98% de las infecciones ocurren por relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. En menor medida, por prácticas orales, compartir agujas o durante el embarazo, parto o lactancia sin cuidados adecuados. Y es clave recordar lo que no transmite el virus: no se contagia por abrazar, besar, compartir mate, vasos, platos, duchas ni baños.

La lucha contra el VIH hoy cuenta con múltiples herramientas que, combinadas, reducen drásticamente el riesgo:

Preservativo externo o interno , uso correcto y constante.

, uso correcto y constante. I = I (Indetectable = Intransmisible): una persona en tratamiento con carga viral indetectable durante seis meses no transmite el virus por vía sexual.

una persona en tratamiento con carga viral indetectable durante seis meses no transmite el virus por vía sexual. PrEP (profilaxis pre-exposición): método preventivo con eficacia cercana al 99%, gratuito por Ley 27.675.

(profilaxis pre-exposición): método preventivo con eficacia cercana al 99%, gratuito por Ley 27.675. PEP (profilaxis post-exposición): medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo y tomarse durante 28 días.

(profilaxis post-exposición): medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo y tomarse durante 28 días. Testeo: voluntario, confidencial y gratuito en todo el sistema público de salud.

Sin embargo, pese a estas herramientas, las nuevas infecciones no disminuyen. La prevención combinada no reemplaza al preservativo: lo complementa. El test de VIH es simple, gratuito y confidencial. Se realiza sin ayuno y sin orden médica. Para personas sexualmente activas, se recomienda al menos una vez al año y cada tres a seis meses si hay múltiples parejas o mayor exposición. Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento antirretroviral -también gratuito- que controla el virus, evita su avance y permite vivir una vida plena. Pero cuando el diagnóstico es tardío, la historia cambia: puede volverse potencialmente mortal.

1° de diciembre, la fecha que el mundo dedica a visibilizar la lucha contra el VIH

Cada 1° de diciembre recuerda que, detrás de cada número, hay una persona. Una que quizás tuvo miedo de preguntar, que no recibió preservativos, que no tuvo educación sexual o que enfrentó estigmas que la alejaron del sistema de salud. El VIH hoy no es una sentencia. El silencio sí.