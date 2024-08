Viruela del mono: OMS anuncia emergencia sanitaria y ya hay cinco casos confirmados en Argentina

En las últimas semanas, los casos confirmados de viruela del mono aumentaron de una manera inesperada, en Europa, América del Norte y Asia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, aunque el virus tiene una tasa de mortalidad relativamente baja en comparación con otras enfermedades, su expansión a nuevas partes del mundo es motivo de preocupación. Ahora bien, ¿de qué trata y cuáles son los síntomas que deben alarmar?

La viruela del mono se conoce como una enfermedad zoonótica causada por el virus del mismo nombre, la cual además es llamada como viruela símica. Por esto mismo, los profesionales de la salud aconsejan evitar el contacto con animales que podrían ser portadores del virus y reportar cualquier síntoma sospechoso a los servicios de emergencia. Además, en diferentes puntos geográficos, se están realizando esfuerzos para rastrear los contactos de los infectados y proporcionar vacunas a las personas en riesgo.

Erupción con ampollas es uno de los síntomas principales

La OMS informó cómo se puede contraer la enfermedad: se transmite a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales que estuvieron contaminados con el virus. Una persona puede contagiarse en relaciones sexuales, así como ser infectado con elementos contaminados como ropa y agujas. Aunque, el centro epidémico se encuentra en Europa y Asia, el virus llegó a la Argentina. Por el momento, son 5 los casos confirmados en el país, mientras que en la actualidad 10 casos permanecen en estudios, por lo cual la lista podría extenderse. Según un informe sanitario brindado por el Ministerio de Salud de la Nación no se registraron fallecidos hasta el momento, algo muy diferente a lo que ocurrió a nivel mundial, donde se registraron más de 500 muertes causadas por el virus.

Argentina cuenta con 5 casos confirmados de viruelas del mono

Síntomas

Los síntomas iniciales incluyen desde fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares hasta fatiga, seguidos de una erupción con ampollas la cual se extiende por todo el cuerpo, aunque resaltan en manos, cara y pies. Si bien la mayoría de los casos son leves, en algunas personas pueden surgir complicaciones graves. La OMS lo declaró como un suceso de emergencia en la salud pública, el período de incubación suele ser de 6 a 16 días, pero profesionales aseguran que también puede variar dentro de los 5 y 21 días.

Al poco tiempo de la aparición de la fiebre, se desarrolla un aparece la erupción, g que a en primer lugar comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. Muchos de los pacientes que padecieron la viruela del mono se recuperaron pasada las treses semanas infectados. Aunque, algunos casos se convirtieron en una enfermedad grave, llegando a la muerte.

Información sobre las vacunas frente a la viruela

Vacuna

Para la viruela del mono existe la vacuna "Jynneos", de un laboratorio danés, aprobada por la FDA de EE.UU. para prevenir complicaciones graves de la viruela símica. La misma contiene el virus de la vaccinia y consta de dos dosis, luego de la primera, la segunda será colocada a los 28 días. Además, cuenta con efectos secundarios, entre los que resaltan la hinchazón y enrojecimiento de las partes del cuerpo afectadas por el mismo virus.

En la página web oficial del gobierno argentino se compartió las "vacunas disponibles frente a la viruela y las infecciones humanas de viruela del mono", durante la historia. La primera fue la vaccinia utilizadas con éxito durante el programa de erradicación intensificada de la viruela, pero ya no están disponibles en el mundo. Luego se utilizaron Cepas del virus vaccinia replicantes y no replicables, como ser Cepas más atenuadas del virus vaccinia replicativas (LC16) y Cepas de virus vaccinia no replicativas (MVA).