Dar la teta no es una tarea individual: dura realidad de las mujeres que trabajan y amamantan

Cada año, del 1 al 7 de agosto, Argentina se une a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa global impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para promover la lactancia materna y mejorar la salud de los bebés y sus madres en todo el mundo. Anualmente se impulsa la campaña bajo el lema: "Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!"; este año alienta a enfocarse en la necesidad de apoyar a las madres trabajadoras.

En este contexto, BigBang se puso en contacto con Paola de los Santos, puericultura universitaria y Psicóloga Social, para destacar la importancia de la lactancia en los primeros años de vida de una persona: "Protege sus riñones y evita la sobrecarga, ayuda a la formación de su sistema inmunológico, es fácil de digerir, favorece al desarrollo ocio -o sea de los huesos- maximiza el aprovechamiento de nutrientes y mejora el desarrollo de la visión", son los primeros beneficios que resaltó del consumo de leche materna.

Semana de la lactancia materna

Dar el pecho no solo beneficia al crecimiento del menor, sino que además contribuye a la madre: "La lactancia hace que se favorezca la retracción del útero por acción de la oxitocina, esto es que al contraerse el útero la mujer deja de sangrar o sangra menos tiempo. Favorece a la absorción del calcio, fortalece el vínculo con su bebé, y disminuye el riesgo de depresión post parto", resaltó la entrevistada.

La leche materna es el alimento perfecto para los recién nacidos, proporcionando todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. Por otro lado, contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de enfermedades comunes como infecciones respiratorias y diarreas. Respecto a la dieta nutricional que debe seguir una mujer a la hora de amamantar, Paola recomienda un menú variado, para que su organismo este equilibrado. En este contexto, es de vital importancia la ayuda del entorno para que la madre no tenga que ocupar de proveerse el alimento: "Muchas veces las personas creen que lo mejor que pueden hacer es tener al bebé o quedarse con él bebé, pero la mujer necesita que le traigan la comida, que le lleven la ropa a lavar, si tiene hijos mayores que les encuentran alguna actividad".

En cuanto al entorno de una mamá que practica la lactancia, sus allegados juegan un rol fundamental, tanto en la llegada del nuevo integrante como en los momentos previos: "Afortunadamente, los padres o las mujeres, en este caso puede ser el papé u otra mujer, están concurriendo mucho mas a las consultas pre natales. Y al menos en mi consultorio, con mi equipo los habilitamos a que hagan sus preguntas y los incluimos dentro de la situación porque es muy importante que estén ahí para sostener a la mujer". Además, aclaró que es de suma importancia el apoyo en este momento, ya que progenitora sufre cambios de hormonales, lo que la lleva a no estar feliz todo el tiempo, aunque el nene fue deseado.

En Argentina, la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de mejoró en los últimos años, aunque aún hay desafíos por superar. Según datos del Ministerio de Salud, aproximadamente el 40% de los bebés menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva. Sin embargo, las tasas de lactancia disminuyen significativamente después de este período, en parte debido a la falta de apoyo en el entorno laboral y la escasa implementación de políticas amigables para la lactancia.

Publicación de @paolalactancia sobre el acompañamiento de los padres

BigBang consultó sobre las señales que indican que un bebé podría tener problemas con la lactancia: "Son varias. Al principio nace con un peso X y se va de alta a los aproximadamente dos o tres días de nacido con un peso inferior. No debería bajar más del 10% de su nacimiento. Luego debería recuperarlo cerca del día 15 de vida. Cuando un bebito no está recuperando peso, cuando lastimó a la mamá o cuando no se prende, es que está teniendo problemas con la lactancia y necesita la consulta con la puericultura", contestó la profesional.

Paola de los Santos ejerce su profesión como puericultora universitaria, psicóloga social y fundadora de la marca YODOYLATETA, además de plasmar sus conocimientos en libros, uno de ellos fue publicado en 2018 y recibió el nombre de "Yo Doy la Teta" y recientemente acaba de publicarse su segundo libro "Destete".