Volvió la Policía cuartetera de Córdoba: hicieron un nuevo video al ritmo de Valentino Merlo y Q'Lokura

La Policía de Córdoba volvió a innovar con una nueva presentación audiovisual con consejos para los turistas que visiten la provincia durante la temporada, al ritmo de "Tu foto" de los artistas Q Lokura y Valentino Merlo, e interpretada -entre otros- por el suboficial Sebastián Capdevila, el mismo agente de la fuerza que ya cantó en el video que hicieron a principios de 2024 en la misma tónica y con la música de "La Morocha" de Luck Ra.

"Lo que tenés que saber si visitás Córdoba. En cuenta debes tener lo que te aconsejo ahora. Para así aclarar todas las confusiones, hay que respetar las indicaciones: en el auto usá siempre cinturones, alcohol cero, luces bajas y atrás los menores", comienza la canción que cuenta con diversos policiales bailando en distintos escenarios particulares de la provincia. Lo cierto es que además de Capdevilla, otros talentos de la fuerza cordobesa brindaron su voz a la emblemática pieza.

"La velocidad tiene que ser medida, se prudente y no te excedas nunca de la misma. Hay gente que sobrepasa con línea amarilla y no sé por qué. Si piensas ir para el río a bañarte, en zonas profundas debes alarmarte", cantan mujeres y hombres pertenecientes a la Policía de Córdoba. A su vez también aparecen integrantes de la famosa Policía Caminera provincial, conocida por ser rigurosa en cuestiones de tránsito.

"Hay gente que prende fuego en cualquier parte y no sé por qué", lamenta un policia en la canción. "Hay muchas estafas, delitos virtuales, cuida a tus niños de redes sociales, la gente comparte datos personales, y no sé por qué", agrega otro mientras baila al ritmo del cuarteto. "Y ante una emergencia no dudes en llamar al 911", dice un último en el final.

Capdevila, con 15 años en la Policía de Córdoba, ya se había animado a hacer este tipo de materiales a principios de 2024, cuando interpretó la versión modificada de "La Morocha". "El calor ya se aproxima/ En mi Córdoba querida/ 'Cuchá la información que te brinda la Policía. Se prudente con el fuego y también con el agua. Resguarda tus objetos a donde quiera que tu vayas", cantaba allí.