¡Tomala vos, dámela a mí, por el boleto estudiantil! Así se conmemoraros los 50 años de "La noche de los lápices"

"La noche de los lápices", uno de los eventos más recordados del terrorismo de Estado en la República Argentina, cumplió 50 años y las actividades en conmemoración de los desaparecidos de aquel 16 de septiembre de 1976 se multiplicaron por todo el país, con un fuerte epicentro en La Plata, ciudad en la que se dio el secuestro de los 10 adolescentes que encabezaron las protestas para conseguir el boleto estudiantil para las y los estudiantes secundarios.

En la ciudad de las diagonales desde las 14:30 comenzó la concentración en la Plaza Olazábal, en 7 y 38. Desde allí movilizaron hasta el Ministerio de Obras Públicas de 7 y 59, lugar en el que realizaron un acto conmemorativo por los desaparecidos y donde tocaron bandas en vivo. Horas antes, a las 13, se realizó un homenaje oficial en la plazoleta de 8 y 61, en la cual hubo autoridades, familiares y sobrevivientes.

Los seis estudiantes de "la noche de los lápices" que todavía continúan desaparecidos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también tuvo una agenda de movilización y lucha por "La Noche de los lápices". Desde las 15 se dispuso una concentración en la Plaza Houssay de avenida Córdoba y Junín, la cual contó con distintas intervenciones artísticas. Luego marcharon a Plaza de Mayo.

Las convocatorias para conmemorar a los desaparecidos Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racero y Horacio Ángel Ungaro, todos adolescentes de entre 16 y 18 años, se darán en todo el país, aunque algunas convocatorias resaltaron más que otras por la importancia política de algunas provincias.

Un afiche en reclamo por las y los desaparecidos de "la noches de los lápices".

El noroeste argentino se destacaron dos convocatorias por encima del resto. Por un lado en de Salta se movilizaron hacia la Plaza 9 de Julio, mientras que en Tucumán fue en la esquina de Junín y Santa Fe. También Córdoba realizó una convocatoria en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Por su parte, Rosario organizó la cita para marchar desde Plaza San Martín.

El sur patagónico también tuvo sus convocatorias especiales, con San Martín de los Andes y una cita en Plaza Sarmiento. Párrafo aparte merecen Cipolletti y Neuquén, provincia donde los estudiantes también sufrieron los estragos de la tortura durante el no tan difundido Operativo Cutral Co: en junio de 1976 secuestraron en esa localidad y en Plaza Huincul a estudiantes de entre 15 y 19 años. Catorce de ellas permanecen detenidas hasta el día de hoy.

Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices

En cuanto a estudiantes secundarios, en Cipolletti quedó inmortalizado el caso de la estudiante del Colegio Manuel Belgrano Leticia Veraldi de 17 años, quien fue desaparecida el 4 de julio de 1977. A la casa de ella en Villegas 775 se movilizarán las y los alumnos y docentes de las escuelas CET N.º 22, ESRN N.º 17 "Patagonia", ESRN N.º 89 "Manuel Belgrano" y ESRN N.º 15, quienes desde las 14 se concentraron en Irigoyen y España para hacer intervenciones artísticas y un mural.

"La noche de los lápices" quedó en la historia por el cruel operativo y, también, por la película de Héctor Olivera que se estrenó en 1986 y que retrató con absoluta crudeza las vejaciones a las que fueron sometidos los seis estudiantes desaparecidos y los cuatro sobrevivientes de aquella jornada: Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz.