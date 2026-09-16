La patinadora que corrió con una rueda de auxilio: tuvo que endeudarse para competir y la rompió

Fernanda Illanes llegó a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una mochila mucho más pesada que la de sus patines. La joven sanjuanina tuvo que pedir plata prestada y endeudarse para poder comprar las ruedas con las que competiría en una prueba donde cada detalle puede definir una carrera.

En el patinaje de velocidad, las ruedas no son un accesorio menor: son parte fundamental del equipamiento y tienen una incidencia directa en el rendimiento. Sin embargo, Illanes apenas pudo conseguir un juego para afrontar una competencia en la que lo ideal es contar con dos o tres.

Fernanda Illanes

"Las ruedas las compramos nosotros. En mí caso estuvimos tratando de pedir plata, me ayudó un poco el club al cual le debo muchas cosas. Con esa plata que hemos podido conseguir ha sido lo que me ayudó a poder conseguir este juego de ruedas", contó la deportista en diálogo con TyC Sports.

La confesión expuso una realidad que atraviesa a buena parte del deporte argentino: atletas que representan al país, entrenan durante años y llegan a competencias internacionales sin tener garantizados los elementos básicos para competir. En el caso de Illanes, las ruedas no llegaron por una planificación institucional, sino gracias a la ayuda del club y al esfuerzo de su familia.

La sanjuanina también explicó las dificultades para acceder a los materiales: "Lamentablemente es muy complicado solventar este tipo de gasto. En nuestro deporte los materiales son muy caros y también difíciles de conseguir, porque acá en Argentina no se consiguen. En tema plata es bastante caro y no queda otra que tratar de solventarlo de alguna forma o pedir ayuda y demás, es la única solución para poder conseguirlo".

A pesar de todo, Illanes se presentó el lunes 14 de septiembre en el Estadio Invencible Rosario para disputar los 200 metros Meta contra Meta femenino. En la clasificación marcó 20.267 segundos, quedó sexta en la general y logró avanzar entre las ocho competidoras que pasaron a la definición.

Fernanda Illanes

En la final, la sanjuanina registró 20.345 segundos y terminó séptima entre las mejores velocistas de Sudamérica. La colombiana Kollin Castro ganó con 19.234 segundos, seguida por la ecuatoriana María Loreto Arias, con 19.644, y la también colombiana Sheila Muñoz, con 19.764.