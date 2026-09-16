Sin Netflix, sin fútbol y sin excusas: la jueza que le cortó las plataformas a un deudor alimentario

Un padre que adeuda casi $4 millones de cuota alimentaria se quedó sin Netflix y sin otras plataformas digitales por orden judicial. La medida, que parece salida de una discusión familiar por el control remoto, fue dispuesta por Paola Bernardini, jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón, como mecanismo para obligarlo a cumplir con sus responsabilidades.

La magistrada explicó que la decisión no fue caprichosa ni busca convertir la Justicia en una administradora de contraseñas. "Veo en cada caso qué es lo que más le duele para compeler al cumplimiento", sostuvo.

Paola Bernardini, jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón

En otras palabras: si no se puede embargar el sueldo, quizá haya que empezar por el maratón de series. Y si tampoco funciona, en el historial de Bernardini ya aparecen otras medidas creativas: a fines de julio le prohibió a otro deudor alimentario participar de actividades deportivas en el club al que concurría, ordenó desafiliarlo y hasta le impidió salir a bailar.

La jueza aclaró que el padre tuvo oportunidades para ponerse al día y que la decisión llegó después de varios incumplimientos. "Se les da muchas oportunidades para que cumplan, yo convoco a audiencias, hay todo un proceso, se pueden formular acuerdos en el marco de ese proceso, pero en este caso no solo incumplió, sino que ante la ejecución, no se presentó", explicó.

Cientos de miles de deudores alimentarios no pueden ingresar a los estadios de fútbol

La situación también está relacionada con las dificultades de la zona para embargar salarios. Según Bernardini, en El Bolsón "hay muy poco trabajo registrado", lo que complica encontrar ingresos formales o bienes sobre los cuales ejecutar la deuda: "Entonces, ante esa imposibilidad de yo embargar un sueldo o embargar algún bien tengo que habilitar otros recursos que me habilita también el Código Civil y Comercial", sostuvo la jueza en diálogo con Radio La Red.

El derecho de las infancias mata maratón de series

La magistrada remarcó que el eje del caso no es el entretenimiento del padre, sino el derecho del niño a recibir los alimentos que le corresponden. Bernardini sostuvo que se estaba vulnerando "un derecho humano que tiene ese niño, niña o adolescente, que son los alimentos" y que la madre logró acreditar "que lo estaba necesitando".

También explicó que el conflicto podría haberse resuelto de otra manera si el hombre hubiera mostrado voluntad de pago: "Si este hombre hubiese venido y me hubiese dicho 'no puedo pagar los 4 millones, pero sí un plan de cuotas', ya ahí es distinta la voluntad de pago", remarcó.

La resolución fue ordenada el 9 de septiembre y todavía es reciente. Sin embargo, Bernardini contó que algunas plataformas ya respondieron el pedido judicial y cumplieron con la suspensión de las cuentas.

Netflix

La medida puede generar memes, chistes sobre el fin de las maratones y comentarios acerca del drama de quedarse sin una serie para mirar. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más seria: las tareas de cuidado y manutención no pueden recaer exclusivamente sobre las madres mientras algunos padres incumplen y esperan que el sistema no los alcance. La moraleja judicial es clara como el agua: cuando hay plata para Netflix, fútbol y plataformas, pero no para garantizar la alimentación de un hijo, la Justicia puede decidir que llegó el momento de cambiar de entretenimiento.