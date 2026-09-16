Por qué le redujeron la condena al ex de Julieta Prandi, aunque seguirá preso por 18 años y medio

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revisó la condena contra Claudio Contardi por los abusos sexuales reiterados y agravados cometidos contra su ex pareja, Julieta Prandi. La sentencia original era de 19 años de prisión, pero los jueces resolvieron reducirla a 18 años y 6 meses.

La defensa había presentado varios planteos para intentar anular el juicio o conseguir una reducción mayor y, entre otras cuestiones, sostuvo que Contardi debía haber sido juzgado por jurados, que no había contado con una defensa eficaz, que los hechos estaban descritos de manera imprecisa, que la prueba era insuficiente y que no se había acreditado el dolo ni el grave daño psíquico.

Claudio Contardi fue condenado

Uno de los principales argumentos apuntó contra la modalidad del juicio y, respecto a esto, la defensa sostuvo que se había vulnerado el derecho de Contardi a ser juzgado por un jurado popular y que esa situación podía afectar la validez de la condena.

Ante esto, Casación rechazó ese planteo porque consideró que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico. Además, los jueces señalaron que no podía intentar modificar esa decisión después de que el debate ya se hubiera realizado bajo esa modalidad.

Claudio Contardi

La defensa también cuestionó los cambios de abogados previos al juicio y afirmó que el condenado no había contado con una representación adecuada. Sin embargo, el Tribunal entendió que tuvo una defensa eficaz, pudo conocer los hechos que se le imputaban y tuvo la posibilidad de responder a las acusaciones durante el proceso.

Otro de los planteos buscaba instalar que la acusación había sido imprecisa y que se había violado el principio de congruencia, que obliga a que la persona juzgada pueda defenderse de hechos claramente determinados; finalmente, los jueces rechazaron ese argumento y concluyeron que Contardi conoció los hechos por los que fue llevado a juicio.

El empresario Claudio Contardi está condenado por haber abusado sexualmente de su entonces esposa entre 2015 y 2018

Casación también respaldó la valoración de la prueba. Los magistrados consideraron que el relato de Prandi fue coherente y estuvo acompañado por los testimonios de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de la salud que conocieron las consecuencias de la relación.

La sentencia confirmó, además, que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual . Para los jueces, esa situación afectó la posibilidad de que hubiera un consentimiento libre y permitió comprender los abusos dentro de una dinámica de sometimiento.

Julieta Prandi

El Tribunal también tuvo por acreditado el grave daño provocado en la salud mental de Prandi, con síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y la necesidad de realizar tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

La reducción de la pena se produjo por un motivo técnico: Casación consideró que una de las agravantes utilizadas para fijar la condena no había sido fundamentada de manera suficiente. En particular, excluyó la referencia a la " actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características ", porque no se explicó con precisión por qué esa circunstancia justificaba aumentar la sanción.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por eso redujo seis meses la pena, pero mantuvo firme la condena, la calificación legal y la detención de Claudio Contardi, que seguirá preso durante 18 años y 6 meses por los hechos de extrema gravedad ante Julieta Prandi; cabe recordar que la sentencia llega a menos de 24 horas de que la modelo y comunicadora contrajera casamiento con su nueva pareja, Emanuel Ortega.