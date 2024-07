"1, 2, 3, 4... Miameeeeeeeee": la AFA y el video inspirado en Ricky Fort para celebrar el bicampeonato

En tan solo tres años, la Selección Argentina a cargo de Lionel Scaloni y capitaneada por el mejor jugador de todos los tiempos junto a Diego Armando Maradona, Lionel Messi, hizo lo que para muchos parecía imposible: consiguió cuatro títulos al hilo. La tantas veces llamada Scaloneta ganó la Copa América en 2021, en el mítico estadio maracaná, rompió una racha de 28 años sin coronaciones y desde entonces, no paró: Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y otra vez, la Copa América 2024.

De los últimos 63 partidos, la albiceleste perdió solamente 2 encuentros y para seguir con los festejos, la cuenta oficial del equipo nacional publicó un divertido video recordando al "comandante" Ricardo Fort, el tema I know you want me de Pitbull que lo inmortalizó, su profeso amor por la bella ciudad Miami y un homenaje a esta camada de jugadores que nos vienen mal acostumbrando a gritar "campeones" bastante seguido.

Argentina bicampeón de América

El divertido clip arranca con una mano sosteniendo un CD -formato casi extinto- y colocándolo en un antiguo reproductor de música. Casi de inmediato, aparece un mensaje que anticipa lo que está por venir: "El comandante (en referencia al excéntrico difunto chocolatero) lo anticipó y el capitán (por La Pulga), lo conquistó". A partir de ahí, el delirio se apodera del video bajo la serenata de "One, two, three, four; Uno, do', tres, cuatro...I know you want me".

De fondo al recordado tema musical que fue tendencia cuando las redes sociales aun estaban en pañales, se escucha la voz de Fort pronunciando su recordado "Miameeee" y comienzan las postales más gratificantes en la historia de este hermoso deporte que es el fútbol: las dos copas América, el trofeo de la Finalissima y la tan anhelada Copa del Mundo bailan al compás de las atajadas de Emiliano Dibu Martínez, las gambetas de Lionel Andrés Messi y el habitual "corazoncito" de Ángel di María.

También hubo espacio para algún que otro bailecito de La Pulga, las típicas celebraciones -con meneo incluido- del arquero argentino, los saltitos de Scaloni, los pasos prohibidos de Rodrigo de Paul, gritos desaforados de gol, los festejos en cada uno de los vestuarios donde la Argentina gritó campeón, los goles de Lautaro Martínez, Maradona playa, sol y mordiscos. El final del video representa todo lo que siente hoy el argentino promedio: "Salud campeones" y muchas gracias.