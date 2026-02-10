Franco Colapinto arranca la pretemporada oficial de la Fórmula 1: correrá en Baréin el miércoles y el viernes

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a probar su monoplaza Alpine A526 este miércoles y el próximo viernes, en el marco del inicio oficial de la pretemporada de la Fórmula 1 que se realizará en el Circuito Internacional de Baréin, mientras que el jueves correrá en el vehículo su compañero francés Pierre Gasly. Entre el 18 y el 20 de febrero se hará la segunda fecha de pretemporada y también estará en carrera el nacido en Pilar.

Las jornadas de pretemporada durarán nueve horas y contemplarán un break de una hora para almorzar a mitad del día. En ese sentido, durante la mañana del miércoles Franco correrá la segunda parte y todo el jueves, el monoplaza estará en manos de Gasly. Recién el viernes Colapinto regresará, aunque tendrá todo el día para las pruebas. Las 11 escuderías pueden poner un auto por día en pista, aunque se espera que los 22 pilotos tengan acción.

Franco Colapinto correrá el miércoles medio día y el viernes en su totalidad.

La transmisión televisiva será sólo de la última hora de prácticas, aunque la situación cambiará en la segunda jornada de pretemporada de la semana que viene, donde la televisación ya será completa. Para seguirlo habrá que levantarse temprano porque el horario será entre las 4 y las 13 de Argentina. La televisación estará a cargo de la plataforma Disney+ y el canal Fox Sports.

Durante este año la pretemporada tuvo un plus que se vivió durante el Shakedown Week en Barcelona, aunque se trató de una prueba privada. En esa oportunidad Colapinto tuvo un destacado funcionamiento en el que incluso logró quedar por delante del último campeón, Lando Norris.

Las 11 escuderías, los 22 pilotos y los líderes de los equipos se preparan para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En esa oportunidad, Franco rodó 118 vueltas a la pista española. Cabe recordar que el piloto argentino se prepara para su primera temporada completa al frente de un monoplaza de Fórmula 1, luego de correr la mitad de 2024 a bordo de un Williams y de hacer lo mismo durante 2025 en Alpine, su actual equipo.

Conoce la pista

A Franco Colapinto nunca le tocó correr en el Circuito Internacional de Baréin en lo que es la Fórmula 1, aunque sí el argentino de 22 años estuvo allí cuando estuvo en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2. En su primera oportunidad, cuando estaba en el equipo Van Amersfoort Racing, logró una pole position y en la carrera terminó 5°. Al otro año, a bordo de un MP Motorsport, consiguió el 2° puesto en una carrera sprint y ya en su último año antes de pasar a la máxima categoría, logró un 6° lugar.