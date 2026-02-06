Mastantuono, su recordado gol a Boca en el superclásico y la burla a Varsky: "Fue por el viento"

El youtuber Davoo Xeneize, de gira por Europa, se juntó con Franco Mastantuono para una emisión especial donde repasaron goles y donde también aprovechó para servirle al mediocampista el plato frío de la venganza contra el periodista Juan Pablo Varsky, que tras el golazo de tiro libre que hizo en el último superclásico que jugó, le restó mérito a la pegada y aseguró que había sido el viento el encargado de llevar la pelota a la red.

"¿Pero goles de suerte también pusieron?", soltó el influencer cuando en la tablet comenzaron a ver la perla que marcó el ex riverplatense en 2025, antes de emigrar al Real Madrid en el que actualmente milita. "Sí, y con ganas. Con suerte y ganas", rebatió Mastantuono en un tono bromista.

"Qué hijo de puta este gol que nos hiciste", reconoció Davoo. "¿Cuánto te dolió ese?", le preguntó enseguida el futbolista. "Siendo honesto, mucho", reconoció el youtuber. "Sí, porque para mí ese partido jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo. Y aún así, si no fuese por esa genialidad no nos ganaban. Pero golazo", añadió. "Te felicito. Para mí, estéticamente, es el mejor gol que vi en un superclásico. Hay muchos igual. Está el de Román a Barovero, el de Tévez, el de Quintero. Pero este es muy lejos, boludo", insistió Davoo, justo en el momento que servía a la mesa el famoso plato de la venganza que, como dice el refrán, suele comerse frío.

Juan Pablo Varsky fue duramente criticado tras ningunear el golazo de la perla riverplatense.

"Era muy lejos. Pero fue por el viento igual", señaló Mastantuono, para despertar las risas de todos los presentes, conscientes y memoriosos del relato que había hecho Varsky de la jugada, en la cual le atribuía al viento la parte final de la comba que descolocó al arquero xeneize. "Tiramos bombas, todo acá. Más vale que lo subas eso", soltó después el autor de la gema, como para aclarar a lo que se refería.

"Sí sí, más vale", aceptó Davoo, quien hasta tuvo que tirar alguna frase para quitarle peso al a provocación contra el periodista. "Pero el viento ayudó un poquito", sugirió. "Sí sí, toda del viento para mí", respondió con una clara ironía Mastantuono. Se vengó con la altura que lo caracteriza cada vez que pisa la pelota.