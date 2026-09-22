La Selección Argentina ya está en casa: el gesto de Julián Álvarez que ilusionó a los hinchas

La Selección Argentina vuelve a ponerse en marcha. El equipo comienza este martes una nueva etapa de preparación de cara a la fecha FIFA, con tres amistosos por delante y un calendario que tendrá como gran acontecimiento la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Lionel Scaloni encabezará desde las 10 el primer entrenamiento en el predio de la AFA, mientras termina de completar el plantel que afrontará los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último encuentro tendrá un significado especial: será el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La Selección Argentina se prepara para despedir a Lionel Messi

La convocatoria también marca el comienzo de un proceso de renovación. Entre las principales novedades aparecen cuatro futbolistas que fueron citados por primera vez a la Mayor: Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo. Todos ellos forman parte del recambio que el cuerpo técnico empieza a proyectar de cara al futuro.

Dentro del plantel también habrá situaciones particulares. Enzo Fernández estará presente pese a tener pendiente una fecha de suspensión por su expulsión en la final del Mundial, mientras que Thiago Almada continúa recuperándose de un desgarro y tampoco podrá cumplir todavía con su sanción.

Por su parte, Andrada llega con una pequeña molestia muscular sufrida en el partido de River ante Huracán, por lo que su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico durante los próximos entrenamientos.

La Selección Argentina inició una fecha FIFA histórica

Sin embargo, Scaloni no tendrá desde el comienzo a todas sus figuras. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán únicamente para el último amistoso, frente a Benín. Además de la Pulga, el defensor de River tampoco continuará posteriormente en el seleccionado.

La actividad seguirá durante los próximos días con entrenamientos en el predio de la AFA. El lunes 29, Scaloni brindará una conferencia de prensa, mientras que el primer partido será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Selección Argentina se prepara para los amistosos

Mientras comienza la preparación deportiva, la AFA compartió a través de X algunas imágenes de los primeros futbolistas que llegaron para sumarse a la concentración. "Arrancamos una vez más", escribieron junto a las postales de Lucha Martínez, Juan Musso y Cuti Romero, quienes desembarcaron cada uno fiel a su estilo, con outfits de primeras marcas y sus respectivos equipajes.

Otro de los que posó ante las cámaras fue Lautaro Martínez. El delantero llegó vestido con un conjunto marrón y una llamativa campera con flores en la parte delantera, que combinó con una remera y zapatillas blancas.

Otro de los que posó ante las cámaras fue Lautaro Martínez

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Julián Álvarez. Con un mural de la Selección Argentina de fondo, el delantero levantó los pulgares, como señal de que todo estaba bien, y mostró una amplia sonrisa en su regreso al predio.

La postal adquiere especial relevancia por el difícil momento que atraviesa el delantero en el Atlético de Madrid. Luego de manifestar su intención de marcharse, el club se negó a venderlo al Barcelona. La situación escaló hasta el punto de que el futbolista presentó un informe médico que señala que atraviesa un cuadro de depresión. Además, en medio del conflicto, debió abandonar solo el campo de juego mientras recibía abucheos de los hinchas.

Julián Álvarez recuperó la sonrisa en el inicio de una fecha FIFA especial

En ese contexto, su regreso a la Selección mostró otra imagen: sonriente, acompañado por sus compañeros y nuevamente bajo las órdenes de Scaloni.

Así, la Selección Argentina ya está nuevamente en casa y comienza una concentración que tendrá dos dimensiones. Por un lado, el inicio de una nueva etapa deportiva, con caras nuevas y un recambio que empieza a tomar forma. Por el otro, la preparación para uno de los momentos más emotivos de su historia reciente: el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina.