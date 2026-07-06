Dramático: falleció el youtuber Chatterbox en un accidente de tránsito en la Ruta 5, a la altura de Pehuajó

En un accidente de tránsito en la Ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de Pehuajó, falleció el youtuber Sebastián Funes, mejor conocido como "Chatterbox", quien contaba con más 1.600.000 suscriptores en la plataforma, donde subía contenido para niños y adolescentes, relacionado a juegos de video y humor. En el choque frontal que se produjo producto de un sobrepaso fallido, también falleció su padre, aunque se salvaron su hermana y su madre, quienes iban en el asiento trasero.

La tragedia ocurrió el último domingo a la altura del kilómetro 349 y la peor parte se la llevó el Honda Civic que conducía el fallecido Juan Manuel Funes, que terminó en un vuelco violento al costado del camino. El impacto directo contra una camioneta Chevrolet S-10 y el rebote contra la jaula de un camión Scania, fueron el cóctel perfecto para sumar una nueva muerte a la dejadez de las rutas nacionales por parte del Gobierno nacional.

Así quedó el Honda Civic donde iban Chatterbox y su familia.

Lo cierto es que todavía no existe una total comprensión de cómo fueron los hechos y es por eso que desde el Ministerio Público Fiscal todavía se encuentran en plenas averiguaciones para entender qué sucedió y determinar responsabilidades. La tragedia podría haber sido peor, aunque su hermana Francesca y su madre Vanesa Batilana fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu para ser atendidas y quedaron fuera de peligro.

Las ambulancias del nosocomio se pusieron a la cabeza del operativo del último domingo, junto al Servicio de Emergencias de la Cooperativa, y los efectivos de la Policía Vial, la Policía Comunal y Bomberos Voluntarios de Guanaco. Además, el personal de Policía Científica se encargó de realizar las pericias que se extendieron hasta entrada la noche.

Imágenes de los otros vehículos que participaron del accidente en el cual perdió la vida el youtuber Chatterbox y su padre.

La tragedia conmocionó al mundo del entretenimiento digital, a pocas semanas del dramático fallecimiento de Gaspi, que también conmocionó a la escena argentina. Las despedidas de quienes seguían al youtuber y la sorpresa de tantos otros colegas que no pueden creer la veracidad de la noticia son una de las postales que abundan en las redes sociales en este momento.

Chatterbox también tenía 114 mil seguidores en Twitch, otra de las plataformas que se dedican a este tipo de contenido, al igual que la popular Tik Tok. La gama de videos que producía el fallecido es bien amplia, aunque se destacaba lo que hacía con juegos como The Backrooms Game, Stumble Guys y el popular Fortnite, que juegan niños, adolescentes y adultos, alrededor de todo el planeta.