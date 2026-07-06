La letra chica del plan para pagar la deuda: reservas, privatizaciones y más deuda que todavía genera dudas

Con un mensaje mucho más prudente que el de las últimas semanas, el Gobierno presentó este lunes su programa financiero para 2026 y 2027 en un intento por despejar una de las mayores preocupaciones del mercado: de dónde saldrán los dólares para afrontar vencimientos de deuda por USD 44.100 millones en la antesala del año electoral. Esta vez ya no hubo afirmaciones sobre que "sobran los dólares".

Luis Caputo

En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de un supuesto "exceso" de financiamiento y buscó transmitir que el Estado cuenta con herramientas suficientes para atravesar los próximos dos años sin depender exclusivamente del regreso al crédito internacional. El mensaje tuvo un claro destinatario: los inversores que vienen cuestionando la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria y financiera cuando aumenten las tensiones propias de un año electoral.

Durante la presentación en el Palacio de Hacienda, Caputo aseguró que el esquema ofrece múltiples alternativas. "El programa tiene mucha opcionalidad, es muy conservador, estamos trabajando en diferentes alternativas, algunas hace más de un año, y otras como salir a mercados internacionales, tanto este año como el que viene, podría ser una opción, no es un objetivo", afirmó.

Sin embargo, detrás del discurso oficial aparece un plan que exige que prácticamente todas las variables jueguen a favor al mismo tiempo. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el papel asignado al Banco Central. El Tesoro prevé comprarle divisas por USD 6.700 millones durante 2026 y otros USD 4.900 millones en 2027 para atender parte de los vencimientos. Es decir, buena parte del programa descansa en que el Banco Central continúe acumulando reservas y luego pueda transferir esos dólares al Tesoro sin generar nuevas tensiones sobre el mercado cambiario.

Banco Central de la República Argentina

Economía aseguró que actualmente la autoridad monetaria posee USD 10.000 millones de reservas netas positivas, producto de las compras realizadas durante este año en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Pero precisamente ese punto es uno de los principales interrogantes que plantean los analistas. Si el Tesoro necesita salir a comprar dólares al Banco Central para cancelar deuda, esa operación podría traducirse en una mayor presión sobre el mercado cambiario.

El programa tampoco descansa únicamente sobre las reservas. El Gobierno proyecta utilizar un superávit fiscal estimado en USD 3.700 millones durante 2026, acceder a préstamos garantizados por USD 4.000 millones, emitir bonos bajo legislación argentina y obtener recursos mediante privatizaciones. Según los cálculos oficiales, las necesidades financieras ascienden a USD 19.200 millones en 2026 y USD 24.900 millones en 2027.

Caputo incluso sostuvo que el financiamiento del próximo año ya está "sobrecumplido" por esos USD 3.700 millones provenientes del superávit fiscal y aseguró que los pagos de 2027 serán "menos desafiantes". Sin embargo, el programa obliga a sostener simultáneamente varias condiciones: mantener el equilibrio fiscal, seguir acumulando reservas, colocar deuda en el mercado local y concretar privatizaciones dentro de los plazos previstos.

Cualquier desvío podría alterar el delicado equilibrio financiero que intenta construir el Gobierno. Uno de los objetivos políticos del anuncio fue mostrar que la Argentina no necesita volver de inmediato a emitir deuda en los mercados internacionales. Caputo insistió en que una colocación externa sigue siendo apenas una posibilidad. "Podría ser una opción, no es un objetivo", remarcó. No obstante, varios economistas creen que, si las condiciones financieras mejoran y el riesgo país continúa descendiendo, el Gobierno terminará recurriendo nuevamente al financiamiento externo.

Luis Caputo, Karina Milei y javier Milei

Otra de las observaciones apunta al impacto fiscal que puede tener el propio programa. Los expertos advierten que, además de refinanciar la deuda existente, el Tesoro necesitará conseguir pesos para comprarle divisas al Banco Central. En otras palabras, parte del equilibrio financiero dependerá de que el mercado doméstico siga dispuesto a absorber nuevas emisiones de deuda. El Gobierno también apuesta a obtener USD 2.300 millones mediante privatizaciones entre este año y 2027.

Dentro de esa estrategia aparecen la venta de participaciones estatales en empresas energéticas, AySA, Belgrano Cargas, centrales hidroeléctricas y otros activos públicos. Pero varios de esos procesos todavía enfrentan obstáculos regulatorios, demoras administrativas o incluso fracasos recientes, como ocurrió con la privatización de Intercargo, que no recibió ofertas. En consecuencia, buena parte de esos ingresos todavía dependen de licitaciones que ni siquiera concluyeron.

Incluso, economistas aseguran que el plan oficial contiene proyecciones demasiado optimistas. De hecho, proyectan va a haber mayor riesgo político en 2027, los depósitos en dólares no van a seguir creciendo a la misma velocidad y se espera más volatilidad del riesgo país y el tipo de cambio. Por esta razón, sostienen que el anuncio mejora parcialmente la percepción de los acreedores, pero no elimina las dudas de fondo.

El Gobierno asegura que cuenta con un programa "conservador" y con múltiples alternativas para afrontar la deuda hasta el final del mandato de Javier Milei. Sin embargo, el éxito del plan dependerá de que el superávit fiscal se mantenga, que el Banco Central continúe acumulando reservas, que las privatizaciones avancen según lo previsto y que el mercado siga dispuesto a financiar al Tesoro. Demasiadas variables deberán alinearse para que la hoja de ruta oficial llegue sin sobresaltos hasta 2027.