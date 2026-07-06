Mbappé cruzó a la senadora paraguaya tras sus declaraciones racistas: "Usted no representa al Paraguay"

Kylian Mbappé rechazó las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien llamó "camerunés colonizado" al delantero en sus redes sociales, tras los Octavos de Final del Mundial 2026 en los que Francia venció a los guaraníes por un gol de penal marcado por estrella. El Gobierno paraguayo también emitió un comunicado donde repudió los dichos de la legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

"Madame Celeste Amarilla: usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", escribió Mbappé en su cuenta de X (ex Twitter). "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", agregó.

La respuesta de Kylian Mbappé a las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Amarilla había escrito en la misma red social una parva de insultos racistas contra el delantero: "Camerunés colonizado fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol. Ganaron de ped... Lo único que reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

En otra publicación posterior agregó, como para no quedarse corta: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill. ¡Yo lo hago en el Senado y no pasa nada!". El escándalo, producto de tales afirmaciones, se pasó al plano diplomático, ya que el mismísimo gobierno nacional debió repudiarlas.

El comunicado del Gobierno de Paraguay para repudiar las declaraciones racistas de la senadora Celeste Amarilla.

"El Gobierno de la República de Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kyllian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve", escribieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores guaraní.

Tras aclarar que la senadora no pertenece al Poder Ejecutivo, reafirmaron "su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación". A su vez, reiteraron "su respeto hacia el pueblo francés, con el cual Paraguay mantiene una relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".