Corea del Sur venció 2 a 1 a la República Checa: se lo dio vuelta y jugó mejor

Corea del Sur venció 2 a 1 a la República Checa en el cierre de la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 y logró una victoria que le da tranquilidad de cara a clasificarse, ya que con la nueva modalidad de tantos equipos clasificarán ocho de los mejores terceros. Los asiáticos lo dieron vuelta y demostraron un mejor manejo de la pelota que los europeos.

Chequia metió el primero gol a los 13 minutos del segundo tiempo luego de un lateral al área chica que capitalizó de cabeza el defensor y capitán Ladislav Krejci. Aunque la jugada pareció despertar al monstruo coreano, ya que a los 21 minutos llegó el empate tras una definición exquisita del volante Hwang In-Beom, que enganchó en el área y se la picó al arquero rival.

Ya a los 34 minutos de la segunda parte llegó el tanto que decretó la victoria coreana, luego de un desborde por derecha de Hwang y un centro atrás para el delantero Oh Hyeon-Gyu, que definió de primera al segundo palo, para desatar la locura de los coreanos presentes en el estadio Chivas de México.

Los europeos estuvieron cerca del empate nuevamente a través de la misma mecánica con la que habían hecho el primer gol: un centro con la mano a partir de un lateral que agarró con la zurda el delantero Adam Hlozek, que no pudo vencer al arquero rival Seung-Gyu Kim, quien también tapó un un derechazo potente en tiempo de descuento, que había disparado Michael Sadilek.

Corea del Sur quedó segundo, detrás de México, que inició el Mundial 2026 con una victoria 2 a 0 frente al ahora último del grupo Sudáfrica y cortó una racha de siete partidos inaugurales sin victorias. El equipo norteamericano fue el que más veces abrió un campeonato del mundo, pero el jueves fue su primera victoria en esa instancia.

En la próxima jornada del Grupo A, enfrentará a Corea del Sur con México el jueves 18 de junio a las 22. Antes de eso, la República Checa se verá contra Sudáfrica esa misma jornada desde las 13 de esa misma jornada.