Lionel Messi compartió un video de los entrenamientos en Kansas con un tema del Indio Solari de fondo

Lionel Messi volvió a homenajear de forma directa al recientemente fallecido cantante Carlos "El Indio" Solari, con el último reel que subió a su cuenta de Instagram con imágenes de su entrenamiento en Kansas de cara al debut de la Selección argentina el próximo martes frente a Argelia por el Mundial 2026. La musicalización del clip fue con Encuentro con un ángel amateur, un tema del ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí. Sólo seguir cantando", reza la canción en el tramo que escogió el futbolista para graficar las imágenes en cámara lenta de él con la pelota y una sonrisa plena en su rostro. La canción fue presentada por Solari en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda tras la ruptura de los Redondos.

La publicación es el segundo homenaje al artista, ya que el fin de semana pasado el ex Barcelona había publicado una historia con una imagen icónica de él, a la cual graficó con la frase: "Siempre en nuestros corazones. QEPD". El gesto, esperado por las y los seguidores futboleros de la cultura ricotera, llegó en el medio de una grieta política donde muchos referentes evitaron homenajearlo por ser peronista.

La Selección argentina también había homenajeado al fallecido artista cuando, en conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni envió sus condolencias y remarcó que se trataba de "una pérdida importante" para el país. Por otro lado, tras la partida del Indio salió a la luz un audio que el cantante no se había animado a enviar a Messi, en relación al Mundial que comenzó el último jueves.

La despedida de Lionel Messi al Indio Solari.

"Lionel, compatriota. Te habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, que te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más, te merecés una buena vida. Posdata, ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso", celebraba el cantante allí.

Solari falleció el viernes 5 de junio a los 77 años en su mansión de Parque Leloir y generó una repercusión enorme entre sus fanáticos y fanáticas, quienes lo despidieron de forma masiva en Avellaneda, donde las colas se hicieron interminables y las caras tristes se multiplicaron, mientras accedían a ver el cajón con sus restos.