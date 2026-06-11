La pareja de Senesi grabó el momento en el que se enteró que iba al Mundial 2026: "Estuvimos rezando"

El flamante defensor del Tottenham Marcos Senesi se convirtió en el futbolista número 26 de la Selección argentina de fútbol, tras la espera que se tomó el entrenador Lionel Scaloni para decidir luego de la lesión que dejó afuera a Leonardo Balerdi. Su pareja, la también futbolista Kelci-Rose Bowers, registró el momento en el cual desde el cuerpo técnico se comunicaron con él y relató cómo vivieron la posibilidad de concretar este sueño.

La mediocampista dejó su celular mientras grababa el momento y explicó ante la cámara lo que ocurría, con su pareja de fondo sentado en la cama y con el teléfono celular en la oreja. "Acabamos de regresar de Miami, de estar de vacaciones allá. Volvimos a Ibiza sólo para disfrutar un poco y relajarnos, pero todo este tiempo fue como si ninguno de nosotros se hubiera desconectado", comenzó Bowers.

"Ambos somos conscientes del defensor lesionado", sostuvo la rubia en relación a Balerdi. "Y estuvimos como todo el tiempo sin poder disfrutar por completo, ¿entienden?", se sinceró enseguida, al graficar la fuerte expectativa que manejaron juntos ante la posibilidad de que el defensor se transformar en mundialista.

"Y ahora Marcos ha sido convocado para el Mundial, ¿me están jodiendo?", susurró ante las cámaras mientras Senesi soltaba un sentido "sí, sí, voy". "Esto es literalmente por lo que ambos estuvimos rezando. Cada día sólo ha estado pensando en eso. Es una locura", confesó antes de que Senesi corte la comunicación. Luego de eso, ambos se fundieron en un abrazo saltarín y los gritos de ella hicieron temblar los vidrios por los agudos que lanzó.

La publicación de Kelci-Rose Bowers para celebrar que convocaron a su novio Marcos Senesi para el Mundial 2026.

Más tarde la futbolista utilizó sus redes sociales y subió una historia de Senesi con la celeste y blanca y confirmado para el Mundial. "Oh my god, it´s happening", escribió la joven de 22 años, lo que en español sería "oh, mi dios, está pasando". Ambos se conocieron en 2024 durante un viaje a la Cerdeña que compartieron y desde ese momento se transformaron en inseparables.

De posición defensora como él, la joven se destaca por tener muchos gol. En los 70 partidos oficiales que jugó para Bournemouth Women desde que llegó a préstamo en marzo de 2024, hizo 11 goles. Una marca más envidiable para alguien que se desempeña como zaguera central o lateral. Con su equipo ganaron la FA Women's National League, la Division One South West y la National League Plate.