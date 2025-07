La mano negra de Bullrich cerró la causa por la visita de diputados libertarios a genocidas en Ezeiza

En julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. A un año, la Justicia decidió archivar la causa que investigaba cómo se facilitó ese encuentro.

El fiscal federal Sergio Mola determinó que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tuvo responsabilidad alguna en la organización de la visita, y solicitó cerrar el expediente. Es así que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, avaló el planteo y archivó la investigación.

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó a genocidas en el penal de Ezeiza.

"Solicitaré el archivo de la presente causa al no advertirse la configuración de un ilícito por parte de las autoridades penitenciarias", escribió Mola en su dictamen. Con esto, el fiscal se alineó con el deseo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —de quien depende el SPF—. Cabe recordar que ya en agosto del año pasado había pedido "cuidar al personal del SPF" en una reunión con la diputada nacional Lourdes Arrieta.

Arrieta, una de las legisladoras que participó de la visita a los genocidas, entregó a la Justicia una serie de chats que permitieron reconstruir cómo se armó la trama detrás del ingreso al penal y quiénes intervinieron. Entre los mensajes, hubo uno que reveló que Bullrich estaba al tanto del operativo. Además, se mencionó al director del SPF, Fernando Martínez, como un "excelente colaborador", según señaló el diputado Beltrán Benedit, habitual visitante de represores presos, según informó el diario Página 12.

Lourdes Arrieta

Uno de los mensajes más contundentes fue enviado por el cura Javier Olivera Ravasi —hijo de un genocida condenado— el 11 de marzo a las 11.08, en un grupo de WhatsApp creado para coordinar visitas a represores: "El Dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión, a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz, se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado".

Si bien este mensaje hace referencia a una visita diferente, revela un patrón de coordinación entre funcionarios y visitas a genocidas. También hay otros chats que comprometen directamente a Benedit: "Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes ", escribió el diputado.

Bullrich pidió "cuidar al personal del SPF" y la Justicia le cumplió el capricho.