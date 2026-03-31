Franco Colapinto desata pasiones con la F1: por primera vez correrá en CABA con un evento impactante

Emoción, expectativa y uno de los días más lindos del 2026 se está organizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que la llegada de la Fórmula 1 a la capital argentina será el escenario donde Franco Colapinto se convierta en el primer piloto del país en conducir un monoplaza de Fórmula 1 en su ciudad natal. El 26 de abril de 2026, Palermo será testigo de un espectáculo sin precedentes, un evento que quedará grabado en la memoria de los fanáticos y en el corazón de este deporte.

Colapinto, quien forma parte del prestigioso equipo BWT Alpine Formula One Team, tomará el volante del icónico monoplaza E20 de 2012, impulsado por un potente motor Renault V8.

Franco Colapinto en Argentina

Este auto, que lleva el branding completo del equipo, recorrerá las avenidas del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero de 2 kilómetros diseñado especialmente para este evento. "Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial", expresó Franco emocionado.

El evento Mercadolibre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, promete ser una jornada inolvidable para los amantes del automovilismo pero al mismo tiempo posiciona a Buenos Aires como un epicentro global para experiencias vinculadas a la Fórmula 1. Con sectores abiertos al público y áreas exclusivas como Fan Zone, Grandstands y Hospitality, se podrá disfrutar de una amplia gama de actividades y vistas privilegiadas del circuito. Además, el espacio de Hospitality ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes, una oportunidad única para vivir la adrenalina desde adentro.

Franco Colapinto en Argentina

La preventa exclusiva de entradas comienza el 6 de abril a las 16 horas , con beneficios especiales para quienes utilicen la Tarjeta de Crédito Mercado Pago. La venta general estará disponible desde el 7 de abril con todos los medios de pago .

La cuenta regresiva ya comenzó y las calles porteñas parecen estar listas para vibrar con la velocidad y la emoción que solo la Fórmula 1 puede ofrecer. Franco Colapinto está preparado para regalarle a su país un espectáculo inolvidable y demostrar que los sueños se cumplen con pasión y esfuerzo.