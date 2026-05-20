Gritos, empujones y una lesión: detuvieron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras un tenso forcejeo con la Policía

Lo que comenzó como un control vehicular de rutina terminó convirtiéndose en una escena caótica, cargada de tensión y con dos viejos campeones de Club Atlético Independiente esposados en pleno barrio porteño de Núñez. Los protagonistas fueron Facundo Parra y Hernán Fredes, exc ompañeros en el Rojo entre 2010 y 2014 y recordados por haber integrado el plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2010. Esta vez, sin embargo, quedaron en el centro de una historia mucho menos gloriosa: ambos fueron detenidos tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaban llevarse una camioneta retenida.

Detuvieron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras un tenso forcejeo con la Policía

El episodio ocurrió cerca de las 18 sobre la avenida del Libertador, justo debajo de General Paz, donde funcionaba un operativo policial de rutina. Allí, los agentes frenaron la marcha de una Ford Ranger azul en la que circulaban los exfutbolistas. Después de revisar la documentación, detectaron una infracción y ordenaron el secuestro preventivo del vehículo, que quedó retenido en el playón policial a la espera de una grúa. Hasta ahí, todo parecía un procedimiento más. Pero minutos después la situación explotó.

Según informaron fuentes policiales, Parra y Fredes abandonaron inicialmente el lugar, aunque más tarde regresaron con otro juego de llaves y decididos a recuperar la camioneta por su cuenta. De acuerdo al parte oficial, ingresaron "de manera intempestiva" al predio y desoyeron la voz de alto de los efectivos. Uno de ellos logró abrir la Ford Ranger e intentó ponerla en marcha mientras los policías intentaban frenarlos. La escena derivó rápidamente en forcejeos, empujones y momentos de máxima tensión.

Detuvieron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras un tenso forcejeo con la Policía

En medio del enfrentamiento, Parra terminó lesionado en uno de sus brazos y tuvo que recibir asistencia médica antes de ser trasladado a un centro de salud. La imagen del ex delantero reducido por la Policía y dolorido impactó especialmente entre los hinchas que todavía recuerdan sus goles decisivos con la camiseta de Independiente. Ambos quedaron detenidos y fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte), mientras la Unidad de Flagrancia Norte avanzó con una imputación por resistencia y desobediencia a la autoridad.

La noticia sacudió al mundo del fútbol porque Parra y Fredes compartieron algunos de los momentos más intensos de la historia reciente del Rojo: desde la gloria internacional de la Sudamericana 2010 hasta el traumático descenso a la B Nacional y el posterior ascenso a Primera. Fredes, surgido de las inferiores del club de Avellaneda, disputó más de 120 partidos con Independiente y fue uno de los jugadores que atravesó tanto la caída como la reconstrucción futbolística del equipo.

Detuvieron a Facundo Parra y Hernán Fredes tras un tenso forcejeo con la Policía

Parra, en tanto, tuvo dos etapas en el club. En la primera se ganó rápidamente el cariño de los hinchas por sus goles importantes y actuaciones decisivas antes de emigrar al fútbol italiano para jugar en el Atalanta. Luego regresó para integrar el plantel que logró el regreso a Primera División. Tras retirarse de la actividad profesional, ambos habían vuelto a asociarse fuera de la cancha: a comienzos de este año lanzaron "Footlife", una agencia de representación de futbolistas con la que buscaban iniciar una nueva etapa en el mundo del deporte. Lo que todavía deberá determinar la investigación judicial es cómo se desarrolló exactamente el forcejeo, quién intentó arrancar la camioneta y qué nivel de violencia tuvo el enfrentamiento. Por ahora, la imagen que quedó instalada es la de dos ex jugadores detenidos debajo de General Paz.