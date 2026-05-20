El Aston Villa del Dibu Martínez salió campeón de la Europa League: le ganó 3 a 0 al Friburgo

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa y héroe de "La Scaloneta", se consagró campeón de la copa internacional Europa League, tras vencer por 3 a 0 al Friburgo de Alemania. Si bien mantuvo la valla invicta y se lució bajo los tres palos, el otro argentino en el conjunto inglés, Emiliano Buendía, fue la figura del partido y marcó un gol determinante para conseguir un nuevo título en la ciudad turca de Estambul y suena para ser uno de los 26 que vaya al Mundial que comienza el 11 de junio.

El partido se destrabó cerca del final del primer tiempo, ya que allí el equipo inglés pudo mojar por duplicado y llegar al descanso con tranquilidad. Si bien no fue un trámite, la superioridad del conjunto de Birmingham fue contundente durante los 90 minutos que hubo de fútbol y se consagró campeón sin posibilidad de discutir que la suerte haya sido determinante en conseguir su objetivo.

El primer gol lo hizo Youri Tielemans en el minuto 41, tras un centro de Morgan Rogers, quien también metió el tercero a los 58. El segundo -y el mejor- fue el de Buendía, quien con su zurda la clavó al ángulo con una comba propia de un tiro libre. Además de la calidad de la jugada, la importancia estuvo centrada en que ocurrió a los 48 del primer tiempo y sepultó al rival alemán de cara a una levantada. Al mismo tiempo, fue quien asistió en el tercero.

Por el lado del arquero, tuvo algunas atajadas claras que evitaron que el rival tenga posibilidad alguna de hacerse con el trofeo segundo en importancia en Europa, detrás de la Champions League y por arriba de la Conference League. Es la cuarta copa internacional que el Aston Villa obtiene, tras la continental de1981-82, la Supercopa de Europa de 1982 y la Copa Intertoto de la UEFA en el 2001.

Los marplatenses Emiliano Buendía y Emiliano "Dibu" Martínez tras ganar la Europa League con el Aston Villa.

En términos nacionales, el equipo del cual era hincha el cantante Ozzy Osbourne, obtuvo siete títulos de Primera División -el último en 1981-, la misma cantidad de copas de la FA, cinco Copas de la Liga y una Community Shield en 1981. Con 22 vueltas olímpicas en territorio británico, y aunque haga tanto que no tenga un fuerte protagonismo, es uno de los equipos ingleses más ganadores.

Podría ser y no ser una casualidad que los dos argentinos que juegan en el Aston Villa hayan nacido en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Aunque en los hechos eso es lo de menos. "El Dibu" tiene garantizada no sólo la presencia en el Mundial 2026, sino que hasta la titularidad absoluta. Por el lado de Buendía, la consolidada actuación de este miércoles y ser parte de la prelista, lo ponen como favorito para sumarse a los 26.