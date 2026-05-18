¡Decime qué se siente! Se confirmó que Neymar va al Mundial y la fiesta estalló en las calles de Brasil

La espera de todos los fanáticos y fanáticas de Brasil terminó y se confirmó que Neymar Junior irá al Mundial 2026 como uno de los 26 integrantes del plantel que dirige Carlo Ancelotti. Las dudas acerca de la situación física del delantero parecía que lo dejaban afuera, pero su buen rendimiento en el Santos lo metió en su cuarto campeonato del mundo y le dio un lugar en la lista, que esperaban otras figuras de alto rendimiento como Richarlison del Tottenham. En las calles brasileñas, el pueblo lo celebró como una victoria de la verdeamarelha.

La conferencia de prensa que brindó el entrenador italiano desde Río de Janeiro fue vista por Neymar junto a muchos de sus familiares y amigos más queridos, de acuerdo a lo que indicó la prensa local. Al mismo tiempo, quienes no lo vivieron así fueron sus fanáticos, de acuerdo a los videos que se viralizaron en los cuales la alegría estalla en diferentes escenas en el momento en el cual el delantero de 34 años es mencionado.

Neymar jugará su cuarto mundial tras haber estado en 2014 como local, donde sufrió una dura lesión en su columna, en 2018 y en 2022. Su presencia implícitamente significa un lugar menos para nombres rutilantes que se quedaron afuera como Richarlison, Pedro de Flamengo y Gabriel Jesus del Arsenal. Aunque el plato más fuerte es el de João Pedro del Chelsea, quien suena en el Barcelona, que pagaría una cifra cercana a los 100 millones de euros, tras una temporada en la que lleva 20 goles en 49 partidos.

"Fue muy difícil escoger los 26 jugadores. La concurrencia en este país es muy alta", reconoció Ancelotti. "Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos con esta lista. Siento mucho esto. Quiero agradecer a todos los jugadores", se excusó después, consciente del conflicto que generó la decisión de dejar nombres tan impactantes fuera de su convocatoria.

Carlo Ancelotti anunció a los 26 futbolistas de Brasil que irán al Mundial 2026.

"Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad. La lista no es perfecta, eso es cierto. No va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, eso no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganarla. Hemos hecho una lista con los menores errores posibles", señaló después el entrenador, confiado en haber logrado una escuadra que pueda dar pelea por la Copa del Mundo.

Neymar compartió muchos años de carrera con Lionel Messi en el Barcelona y allí desarrollaron una fuerte amistad que continuó durante todo este tiempo. Tanto el argentino como el brasileño siempre tuvieron buenos gestos entre ambos, al punto de haber hasta estado juntos luego de que Argentina dejara afuera a Brasil en las semifinales de la última Copa América.