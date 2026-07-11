¡Julián y Lautaro lo liquidaron! Argentina venció 3 a 1 a Suiza y se viene Inglaterra

La Selección argentina de fútbol venció 3 a 1 a Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026 y se viene Inglaterra. En el alargue Julián Álvarez la clavó al ángulo a 10 de los 120 minutos y cuando terminaba Lautaro Martínez lo liquidó. El equipo se había ido al entretiempo arriba con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina que lanzó Lionel Messi, pero Dan Ndoye empató y capitalizó la hegemonía de la pelota que tuvo su equipo. Por dos amarillas, la estrella suiza Bree Embolo fue expulsado antes del alargue. Los británicos de Harry Kane y Jude Bellingham le ganaron a Noruega, también en un partido de dos horas y con un fuerte desgaste.

Martínez cerró una superioridad argentina que sólo se vio luego de que el equipo quedara con 11. Fue tras un rebote y cuando el partido se escapa, la locura del delantero, que se lanzó contra la tribuna fue evidente. El verdadero desahogo había llegado 10 minutos atrás, cuando Álvarez pudo hacer un golazo, luego de que el último cambio, José Manuel "El Flaco" López, se llevara una marcas y le dejar el lugar para clavarla al ángulo.

Cuando Suiza era más, Ndoye pudo concretar el empate para respaldar la hegemonía que habían mostrado, más allá de la ventaja argentina a partir de una pelota parada. La superioridad en el control de la pelota por parte de los europeos, quienes pudieron sostener la posesión ante una Argentina agazapada, se terminó con la expulsión de Embolo, aunque resistieron 10 minutos antes de los penales.

El gol de Alexis llegó luego de algunas imprecisiones que mostraron los dirigidos por Lionel Scaloni al comienzo del primer tiempo. Sin embargo, tras peinar un primer corner que vino del lado derecho del campo, agarró un segundo tiro de esquina que lanzó el capitán, tras cruzar el área sin apuro y con mucha tranquilidad.

Inglaterra será el primer rival de peso, al menos en nombre, en esta copa del mundo. Los ingleses llegan envalentonados y con un equipo plagado de estrellas. La celeste y blanca tendrá que mostrar garra y corazón para meterse en una nueva final.

Emiliano "Dibu" Martínez poco pudo hacer en el gol suizo, pero apareció en las pelotas que tenía que aparecer, antes de que los europeos igualen el marcador. Sacó algunas importantes y cortó un mano a mano del expulsado cuando terminaba el primer tiempo. Será vital ante delanteros de gran calibre, como Kane y Bellingham, quienes tienen 6 y 5 goles en este mundial.

Sin importar que la madrugada del domingo comenzaba en la Argentina cuando el partido había terminado, caravanas desde todos los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), decidieron movilizarse al Obelisco porteño para celebrar estar entre los cuatro mejores del mundo. Lo mismo pasó en las grandes ciudades del país t sus centros urbanos. La idea de agradecer a un equipo que dejó todo y volvió a ponerse en lo más arriba.

El fallecimiento durante la mañana de este sábado del histórico futbolista argentino Antonio Ubaldo Rattín, capitán de la Selección en Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde se consagró popularmente por el despreció que mostró ante un banderín británico al ser el primer expulsado en la historia de los mundiales, fue la razón para que los integrantes de "La Scaloneta" salgan con un brazalete negro. Al mismo tiempo, la reciente muerte del sudafricano Jayden Adams, quien participó de esta copa del mundo, motivó un minuto de silencio antes de que comience el encuentro.

De cara a este miércoles a las 16 que Argentina, otra vez vuelve a jugar con Inglaterra, los llamados al ex ídolo de Boca Juniors hubieran sido una fija. Al igual que Diego Maradona, "Los Pibes de Malvinas" y toda una construcción épica y heroica de la argentinidad tras la guerra de 1982, "El Rata" estará desde el cielo con la fuerza que lo caracterizaba en el campo de juego, para que los capitaneados por Messi vuelvan a jugar una final del mundo.

Antonio Ubaldo Rattín falleció a los 89 años y fue capitán de la Selección en Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Argentina arrancó con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; en la defensa Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; en el mediocampo Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; arriba, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los 11 iniciales de Suiza fueron: al arco Gregor Kobel; abajo Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; como mediocampistas centrales Remo Freuler y Granit Xhaka; en la parte creativa Fabian Rieder, Djibril Sow y Dan Ndoye; y como único delantero, su estrella Breel Embolo.