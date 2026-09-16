La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras su gol y el triunfo de Boca: "Acá perdí un compañero"

Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 en el global a San Pablo, luego de un 1-1 en la revancha disputada en suelo brasileño. Leandro Lozano abrió el marcador con una aparición como delantero y la igualdad de Domingos Duarte sobre el final solo le puso algo de suspenso al resultado.

"A mí me toca ir mucho más atrás, me quedó mano a mano y cuando levanto la cabeza estaba el golero solo. Muy feliz porque entró", dijo el uruguayo, de 27 años. "Hicimos un buen partido, jugamos contra un gran equipo. Yo ya los había enfrentado", le sumó a su análisis.

Fue su primer grito con la camiseta xeneize en su décimo partido. Además, sirvió para clasificarse a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero ese remate furioso fue, ante todo, un desahogo del alma. Fue una revancha personal con el destino y un sentido homenaje. Porque en ese instante de éxtasis, un recuerdo fugaz de su gran amigo Juan Izquierdo, el defensor uruguayo que falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio del Morumbí.

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La dedicatoria del lateral conmovió al mundo del fútbol: "Dejame mandarle un saludo a la familia de Juan Izquierdo, que hoy fue un partido muy especial para mi acá. Hace dos años perdí a un compañero acá en esta misma cancha, para toda la familia de Juan".

El 27 de agosto de 2024, el defensor Juan Izquierdo murió tras permanecer cinco días internado en el hospital Albert Einstein de Brasil, lugar al que fue ingresado tras sufrir una falla cardíaca y desplomarse en plena cancha durante la derrota y eliminación de su equipo, Nacional de Montevideo, ante San Pablo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese día, Lozano había sido titular. el zaguero estaba casado con Selena y tenía dos hijos, una niña de dos años y un pequeño recién nacido.

Juan Izquierdo

El fallecimiento del futbolista marcó a la familia del Bolso uruguayo. Al cumplirse un año, el club le realizó un homenaje en el que estuvo presente la familia, el plantel y la dirigencia. Ese día, prepararon su ropa y sus elementos en el mismo lugar donde se cambiaba a diario, como si todavía estuviera allí. Y para los hinchas, jugadores y exjugadores de Nacional Juan Izquierdo es una presencia viva.

Con el pase asegurado, Boca se medirá en las semifinales a Vasco da Gama, verdugo de Independiente Santa Fe de Colombia. El cruce se abrirá el 13 o 14 de octubre en la Bombonera y se cerrará el 20 o 21 de octubre en el estadio São Januário. La otra llave enfrentará a los ganadores de Atlético Mineiro-Santos y Cienciano-Montevideo City Torque, mientras que la final del certamen está prevista para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.















