Franco Colapinto confesó su curiosa rutina sexual antes de competir con Alpine: "Prohibido acabar"

Franco Colapinto pasó por La Revuelta, uno de los programas más vistos -y divertidos- de la televisión española, y convirtió el estudio en una mezcla de charla deportiva, stand up y confesionario inesperado. El piloto argentino había conocido a David Broncano durante una entrevista, pero quedó tan entusiasmado con el programa que decidió ¡retrasar su vuelo! para volver a verlo esa misma tarde en el teatro.

Apenas llegó al estudio, Colapinto se mostró sorprendido por la cantidad de público, las pantallas y el despliegue de cámaras. Pero, fiel a su estilo, no tardó en atacar al conductor español con una sonrisa: "No tenés ni idea de Fórmula 1, qué vas a saber. Tenés una cara de chanta", le dijo entre risas.

Franco Colapinto pasó por La Revuelta

La charla sucedió pocos días después de su destacada actuación en el Gran Premio de España. Broncano quiso conocer su opinión sobre los productos oficiales de la categoría y el argentino fue directo contra los precios: "Es muy caro. Me gusta, me representa, pero no sé si me gusta que la gente se gaste tanto en esas cosas", explicó.

Colapinto, que conoce el esfuerzo que hacen los fanáticos para viajar y comprar merchandising, propuso una alternativa completamente heterodoxa: "Prefiero que compren cosas truchas. Es mucho más original". No es la primera vez que el piloto critica los precios de los productos oficiales: ya en 2024 había recomendado a sus seguidores no comprar lo original porque era demasiado caro.

La regla de oro: nada de sexo antes de correr

El momento más inesperado llegó cuando apareció la clásica sección de preguntas sobre la vida sexual de todos y todas las invitadas al ciclo de entrvistas. Colapinto evitó responder por iniciativa propia, pero terminó contando que tiene una restricción muy particular durante los fines de semana de carrera.

La regla fue impuesta por Fernando Belasteguín, ex número uno mundial de pádel y encargado de la preparación deportiva del piloto: "Está prohibido acabar (eyacular) en un fin de semana de carreras, porque te baja la testosterona y rendís menos . Hay que cuidarse", explicó Colapinto.

La confesión provocó risas en el teatro y dejó una conclusión insólita: mientras algunos pilotos revisan neumáticos, telemetría y estrategia, Colapinto también debe controlar que la previa del Gran Premio no se convierta en una noche demasiado romántica, ni hot, ni erótica.

Franco Colapinto pasó por La Revuelta

Entre chistes, críticas al merchandising y reglas de concentración que parecen salidas de una sitcom deportiva, el argentino volvió a demostrar por qué su personalidad trasciende la pista. En La Revuelta, Franco Colapinto dejó claro que, antes de acelerar un Alpine, hay una orden que debe cumplirse a rajatabla: frenar a tiempo.