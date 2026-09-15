La angustia del Pocho Lavezzi: depresión, el vacío que le dejó el fútbol y el temblor que preocupó a todos

Ezequiel "Pocho" Lavezzi habló por primera vez con profundidad sobre los últimos años de su vida, después de que se viralizara un video en el que se lo veía con un evidente temblor en una de sus piernas. El exfutbolista llevó tranquilidad sobre su salud, pero también reveló el dolor que atravesó después de dejar el fútbol profesional.

En una entrevista con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, de Amazon Prime Italia, Lavezzi contó que el retiro le provocó un vacío que no pudo llenar de inmediato: "Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando", expresó.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi en el programa Fenomeni conducido por Luca Toni

El Pocho se retiró en 2019, después de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. Había construido una carrera enorme en San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain, además de haber sido parte de la Selección Argentina. Pero cuando terminó la competencia, los viajes y la adrenalina, apareció una angustia que durante años había quedado escondida detrás de la camiseta y los estadios.

La llegada de su hijo Vittorio, nacido en 2024, fue fundamental para que pudiera reencontrarse con una motivación cotidiana. " Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante ", contó Lavezzi, emocionado.

El exdelantero también destacó que no atravesó ese proceso completamente solo. Habló del acompañamiento de su familia, sus amigos y de algunos compañeros que estuvieron presentes durante su carrera, entre ellos Lionel Messi.

"Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", dijo sobre el ex capitán de la Selección. También mencionó el apoyo de Sergio "Kun" Agüero y Paolo Cannavaro, dos figuras con las que compartió distintos momentos de su trayectoria.

Diego Maradona junto al Ezequiel "Pocho" Lavezzi

Lavezzi recordó además su relación con Diego Maradona, a quien primero admiró como ídolo y luego tuvo como entrenador en la Selección. Dijo que con el Diez "se podía hablar de todo" y relató que, durante las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, Maradona notó que tenía un problema familiar y lo vio angustiado. Según recordó el Pocho, Maradona le aconsejó que regresara de inmediato a su casa y que no descuidara a su familia. La charla quedó grabada en su memoria porque el entrenador no se limitó a hablarle de fútbol: vio al hombre detrás del jugador y entendió que en ese momento necesitaba estar cerca de los suyos.