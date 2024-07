La intimidad de los festejos de la Scaloneta: pasos prohibidos y las locuras de Otamendi a puro "Garnachoooo"

La Selección Argentina volvió a coronarse, esta vez como bicampeona de América, y los memes no tardaron mucho en salir a la luz. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció a la siempre difícil Colombia en un colapsado Hard Rock de Miami con un gol de Lautaro Martínez y lleva cuatro títulos (Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022) en tan solo tres años. ¡Una verdadera locura!. Sin embargo, las reacciones de la gran mayoría de los internautas estuvieron dedicadas a Ángel di María, debido a que fue su último partido como jugador a 16 años de su debut en la albiceleste.

Mientras tanto, los jugadores de La Scaloneta hicieron lo propio y compartieron imágenes en sus redes sociales celebrando la obtención del título de la Copa América. Uno de los jugadores que expresó su alegría en las redes sociales fue el capitán Lionel Messi, que subió una foto con las dos Copa América ganadas y puso: "Una más". Pero también lo hicieron otras figuras de la Selección, como Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo de Paul, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

También hubo tiempo para el descontrolado festejo en el vestuario, dirigido y compartido -obviamente- por Nicolás Otamendi. Esta vez, el central tomó de punto a Alejandro Garnacho, a quien no solo hicieron bailar, sino que lo grabaron tomando fernet como todo argentino de bien a pesar de haber nacido en Madrid. Con la Copa América en el centro, los bicampeones comenzaron a cantar por Messi, contra Brasil y a dedicarle este nuevo título a sus detractores.

Otamendi en los festejos dentro del vestuario

Incluso, en la arremetida la ligó uno de los fotógrafos que estaba presente en el vestuario y no pudo evitar ser bombardeado con champagne. Entre varios lo agarraron y lo llevaron a bailar al centro de la improvisada ronda que habían armado en torno al trofeo más importante del continente. "A mi me volvió loco esta Selección, te vinimos a ver, te vinimos a alentar, de la mano de Messi la vuelta vamos a dar", cantaban los players alrededor del capitán argentino.

De un momento a otro, la cámara se posó en Ángel di María, que estaba charlando en un costado con Licha Martínez. "¿Qué es esto? ¿Una entrevista?", les preguntó Otamendi, que fue interrumpido por la aparición de Nahuel Molina. El lateral derecho le dió un vaso de "powerade" a "Fideo", lo que generó un divertido ida y vuelta entre los protagonistas. "¿Qué me das boludo? ¿Powerade?", le consultó Di María, a lo que el jugador del Atlético de Madrid le contestó: "Hay que cuidarse, amigo".

Todo esto, claro está, junto a las carcajadas de Otamendi de fondo. "Si ya terminamos", le reclamó el extremo del Benfica, a lo Molina le insistió: "Esto sigue. Vos tomá que es Powerade, powerado de Coca". Una vez más, la cámara comenzó a recorrer el vestuario mientras que de fondo sonaba el "se van para Colombia con el cu... roto". "Dale que hoy juega la sele y no sé qué, la canción esa", pidió el zaguero del Benfica y se posó en frente del extremo del Manchester United: "Dale muchachos que la baila Garnacho".

Si bien Garnacho al principio dijo que "no" con el dedo, tomó coraje, metió un buen sorbo de fernet y encaró hacia la Copa América para mostrar sus pasos prohibidos. "Te vamos a sacar bueno, guacho", le gritó Otamendi, que a esa altura ya se había convertido en mariscal dentro y fuera de la cancha. "Tomala vos, damela a mí, el que no salta murió en Brasil", se escuchó segundos después en el vestuario de La Scaloneta. Mientras tanto, el encargado del parlante era Giovani Lo Celso, que a pedido de Otamendi puso cumbia hasta que finalmente apareció en escena Messi. "¡Dejá de renguear!", le reclamó, entre risas, el defensor a penas lo vio ingresar.

Como la de Otamendi era una transmisión en vivo, los reclamos no tardaron en llegar. "¿Qué, estás haciendo un live? ¿Por qué no te mostrás vos que estás mamado?", lo chicaneó Lautaro Martínez a lo que el central, con mucha altura, giró la cámara de su teléfono y agregó: "Salud, muchachos". Casi de inmediato, el "Toro" le advirtió: "Miralo a Garnacho. No está tomando coca, fijate". "¿Qué es eso? ¿Coca? ¡Eso no es Coca, papi", advirtió Nico, a lo que Garnacho, con la timidez propia de un chico de 20 años rodeado de experimentados en la Selección, sumó: "Con un poquito de fernet". La celebraciones siguieron hasta altas horas de la madrugada.

Leandro Paredes celebrando la victoria y un nuevo título

En el vestuario, los jugadores tenían de todo para celebrar: comida como pan lactal, fiambre y fruta, y distintas bebidas como Coca-Cola, fernet, cerveza y champagne. Al final del vivo apareció Rodrigo de Paul, figura indiscutida en la final ante Colombia. "¡Otra más! ¡Respeten los rangos! ¡Ocho años siendo los dueños de América!", cerró el ex Racing. La Selección argentina volverá al país este lunes, aunque hay varios jugadores que no podrán festejar con su gente por diversas razones. Una de las bajas confirmadas es la del capitán, que se quedará en Estados Unidos junto a su familia. Otros de los emblemas de la "Scaloneta" que no volverán a la Argentina son el propio Otamendi y "El Dibu" Martínez. Este último confirmó luego del triunfo que se irá de vacaciones con su familia debido a que hacía más de 40 días que no los veía.

Los jugadores a pleno festejo en el vestuario

Por otra parte, Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024 y se sumarán a la concentración de los dirigidos por Javier Mascherano en los próximos días. El resto miembros de la Selección argentina que vuelvan llegarán a Ezeiza entre las 18 y las 19.