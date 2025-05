Volvieron de vacaciones y encontraron su casa desvalijada: ¡hasta la carne del freezer se llevaron!

Lo que prometía ser el regreso de un descanso merecido, terminó convirtiéndose en una pesadilla real para una familia de City Bell, que tras volver de un viaje a Iguazú durante el fin de semana largo, encontró su vivienda completamente saqueada.

El hecho ocurrió en una casa ubicada entre las calles 26, 449 y 450, en una tranquila zona residencial donde nada hacía prever un golpe delictivo de semejante magnitud. Según relataron los damnificados, el martes cerca de las 15 horas regresaron a su hogar, dejaron las valijas y salieron por unos minutos a saludar a los suegros, que viven a la vuelta. Pero en ese breve lapso, los delincuentes aprovecharon para irrumpir en la vivienda y llevárselo todo.

Cuando la familia volvió a su casa, el panorama fue devastador. No solo faltaban pertenencias de valor, sino que los ladrones habían arrasado con cada rincón del hogar: robaron un auto Renault Clio negro, una moto Honda Twister CB 250, 1.600 dólares en efectivo, un reloj valuado en 2.000 dólares, tres Smart TV de distintos tamaños, una PlayStation 4, una notebook, ropa, herramientas, seis pares de zapatillas y, de forma insólita, toda la carne que había en el freezer.

"Nos desvalijaron, no dejaron nada", dijo uno de los propietarios con voz quebrada, aún en estado de shock. Lo que más impacta no es sólo la cantidad de objetos robados, sino el nivel de detalle y planificación con el que actuaron los delincuentes, que tuvieron el tiempo y la tranquilidad suficientes para cargar incluso valijas llenas de ropa y electrodomésticos de gran tamaño.

Hasta el momento no hay detenidos, y la policía analiza las cámaras de seguridad del barrio para intentar identificar a los autores del robo, que se presume contaron con información previa y conocían los movimientos de la familia. "Parece que nos venían siguiendo, sabían que no íbamos a estar", expresó otro integrante del grupo familiar. Mientras tanto, la familia pide colaboración para recuperar al menos parte de lo perdido y exige mayor presencia policial en la zona. "No se puede vivir así, nos arruinaron la vuelta a casa y la sensación de seguridad", lamentaron.