La letra chica detrás del comunicado de Macri tras la derrota en Boca: egocentrismo y lavada de manos

"Riesgo en su crecimiento institucional", así fue como definió Mauricio Macri su derrota en las elecciones en Boca y la aplastante victoria de Juan Román Riquelme, quién se convirtió en nuevo presidente de la institución. Es que luego de haber vivido uno de los comicios más postergados y embarrados de la historia del fútbol, finalmente se llevaron a cabo el domingo en la Bombonera y los resultados arrojaron como ganador al ídolo Xeneize con el 65,3% de los votos.

Juan Román Riquelme celebrando en las elecciones.

Las elecciones presidenciales de Boca se demoraron dos semanas en llevarse a cabo, debido a que la fórmula opositora, encabezada por Andrés Ibarra y Macri, puso las mil y una excusas para que las mismas sean suspendidas porque era evidente lo que iba a pasar: el pueblo xeneize eligió a quien mejor los representa.

Pero después de todo lo sucedido, de las entrevistas que brindaron los opositores intentando ganarse el voto de los socios y de la profunda insistencia de Macri haciendo hincapié en que Boca no está en su mejor momento institucional por culpa de Riquelme, el ex presidente de la Nación tomó una insólita decisión: no fue a votar.

Claro, el candidato a Vicepresidente de Boca hizo campaña para que lo voten, se comprometió, embarró los comicios la cantidad de veces necesarias pero, no fue a votar. ¿Cuál fue su explicación? "Compromisos personales que fueron impostergables" por lo cual debió viajar a Arabia Saudita.

Ibarra y Macri

Ya desde el vamos resulta insólito que un candidato se ausente a votar en la elección. Sin embargo, el lunes al mediodía realizó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter (X) admitiendo la derrota -ya lo había hecho Ibarra cerca de las once de la noche- y asegurando que la victoria de Riquelme no es más que un "riesgo en el crecimiento institucional".

Su comienzo resultó ser algo particular, debido a que se dirigió a todos los simpatizantes de Boca con un apodo muy particular: "boquenses". "Queridos boquenses: nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Y la forma en que transcurrió la elección de ayer no hizo más que confirmarlo", empezó. "No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996. Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó", se refirió adjudicándose la exitosa carrera de Riquelme.

"Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria. Que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club. Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos. Lo deseo por el bien de Boca, al que tanto quiero", prosiguió.

Lejos de dejar un mensaje dirigido hacia la nueva presidencia, se la jugó por remarcar el club que ve él hoy acudiendo a que no tienen "transparencia" con los manejos que se realizan. "Sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial".

Sin más que agregar, finalizó su comunicado haciéndose responsable que seguirá cuidando del club para verlo de buena forma. "Gracias a Andrés por liderar nuestra propuesta de ponerle gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca. Seguiremos cuidando y trabajando por nuestro querido club. Vamos Boca!".

"Queridos boquenses": la carta de Mauricio Macri tras la derrota en las elecciones.

No obstante, todas esas palabras agradables hacia los hinchas de Boca resultaron ser en vano el mismo día de la elección en el momento en que asistió Javier Milei a votar. Es que el actual presidente no fue recibido de buena manera y la Bombonera comenzó a rodearse de insultos y chiflidos por la presencia del libertario.

En ese mismo momento, Macri, desde Arabia Saudita, se olvidó que necesitaba de los votos de los socios para convertirse en Vicepresidente y escribió un polémico tweet refiriéndose a ellos como "Maleducados y no espontáneos". ¿Doble vara? A decir verdad, el domingo al mediodía los calificó así y el lunes en casi el mismo horario habló de "queridos boquenses" y de "gracias por votar con respeto y amor".

"Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club", redactó haciendo referencia a la mala recepción que le dieron al libertario.

El descargo de Mauricio Macri por el recibimiento a Javier Milei en La Bombonera.

Aunque en esta oportunidad no habló de "orcos", sí responsabilizó a Juan Román Riquelme por la situación: "Lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace 4 años con Boca. Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine y cambie de una buena vez".