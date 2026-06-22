Se cumplen cuatro décadas del gol a los ingleses: "Nosotros les ganamos con esa cachetada de la Mano de Dios"

Este lunes 22 de junio, la Scaloneta se enfrenta a Austria en el Mundial 2026. Pero exactamente 40 años atrás, la Selección Argentina también salía a la cancha en un partido que trascendería para siempre la historia del fútbol. No era un encuentro más: cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Diego Maradona y la Albiceleste se enfrentaban a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Aquella tarde, en el Estadio Azteca, Argentina se impuso por 2 a 1 en un partido que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Primero llegó " La Mano de Dios ", una jugada tan polémica como inolvidable. Minutos después, Maradona firmó el que sería considerado el mejor gol de la historia de los Mundiales, dejando atrás a medio equipo inglés antes de definir ante Peter Shilton.

40 años del gol de Maradona a Inglaterra

El capitán argentino protagonizó una actuación legendaria. Pero para millones de argentinos, especialmente para quienes habían atravesado el dolor de la Guerra de Malvinas, aquella victoria significó mucho más que un triunfo deportivo; era una alegría que llegaba en un país todavía marcado por las heridas del conflicto y un símbolo de orgullo nacional.

En ese contexto, BigBang dialogó con veteranos de Malvinas para conocer cómo vivieron aquel histórico 22 de junio de 1986 y qué significado tuvo para ellos vencer a Inglaterra apenas cuatro años después de la guerra.

BigBang habló con veteranos de Malvinas para conocer cómo vivieron aquel histórico 22 de junio de 1986

Owen Crippa, piloto de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, recordó: "En esa época ya estaba viviendo en Sunchales. Me había retirado en el año 84. Mi retiro fue sin haber, así que sí o sí tenía que salir a trabajar , y a partir de los últimos meses de 1985 ya estaba viviendo en Sunchales", contextualizó.

"Ese 22 de junio de 1986 fue muy especial para mí. Ese primer gol de Maradona, con ese salto, que nadie realmente advirtió que era su mano la que había tocado la pelota... Cierro los ojos y lo veo, y lo veo. Fue algo espectacular", dijo con emoción.

El ex piloto, Owen Crippa recordó cómo vivió el parido de la selección argentina contra Inglaterra

Sobre el segundo tanto, el excombatiente confesó: "Cuando arrastra y pasa entre esos seis jugadores ingleses fue para mí... ¿cómo te puedo decir? No encuentro la palabra, pero fue como un desquite . ¿Te imaginás la alegría inmensa?", reflexionó.

A cuatro décadas de aquel partido, Crippa aseguró que el deseo de volver a vencer a Inglaterra permanece intacto. "Mi sueño sería llegar a una final con Inglaterra y ganarles. Es una especie de desquite. No puedo imaginar qué pasa por la cabeza de todos los excombatientes, pero sin duda deben sentir la misma sensación que yo", expresó. Antes de despedirse, envió un mensaje: "¡Viva la Patria y que gane Argentina!".

Maradona honró a los veteranos de Malvinas con un partido histórico

Otro de los entrevistados por BigBang fue el ex soldado Jorge "Beto" Altieri, quien recordó cómo vivió aquella jornada histórica: "Al estar jugando Argentina en el Mundial de 1986 contra Inglaterra, teníamos la gran mayoría, o el 100% de los excombatientes, adentro de nuestro cuerpo esa fuerza de que le teníamos que ganar, le teníamos que ganar", recordó.

"Y parece que nuestra onda positiva le llegó a Dieguito Maradona para que él mismo les dijera a los jugadores en el vestuario que ese partido había que ganarlo en honor a los compañeros muertos en Malvinas . Esos soldados que fallecieron en defensa de nuestro territorio, usurpado por el colonialismo", sostuvo.

Otro de los entrevistados por BigBang fue el ex soldado Jorge "Beto" Altieri

Luego rememoró cómo vivió los goles junto a su familia: "Al estar en familia mirando ese partido y ver los goles de Dieguito, y la fuerza que hizo para hacer el gol con la Mano de Dios, fue lo más grande que pudimos sentir. Ya que los ingleses siempre nos usurparon nuestro territorio de las Islas Malvinas, que nosotros les ganemos con esa cachetada de la Mano de Dios nos puso re alegres".

Con la voz cargada de emoción, agregó: "Hasta sentíamos como si nuestros compañeros que quedaron allá, en Malvinas, estuvieran gritando ese gol desde las islas ".

Finalmente, Altieri dejó una reflexión sobre el paso del tiempo: "Después de estos 40 años, la vida y la memoria de los veteranos de guerra es completamente distinta entre todos nosotros. Lo único que tenemos del mismo lado es la memoria de lo que sucedió allá, en las Islas Malvinas, defendiendo nuestro territorio. Esos recuerdos no los podemos olvidar nunca ".

Cuarenta años después, aquel Argentina-Inglaterra sigue siendo mucho más que un resultado: para generaciones enteras fue una obra maestra de Diego Maradona; para los veteranos de Malvinas, en cambio, representó un instante de reparación simbólica en medio de un dolor que nunca desapareció. Ningún gol puede borrar las heridas de una guerra ni devolver a quienes quedaron en las islas, pero durante noventa minutos un país entero volvió a sentirse de pie. Y, cada 22 de junio, cuando la pelota empieza a rodar, esa historia vuelve a jugarse en la memoria de los argentinos.