Burlando evitó hablar de cifras en el reclamo de Flor Peña a Luzu TV, aunque reconoció que es una "suma importante"

El abogado Fernando Burlando, apoderado de Florencia Peña en la causa judicial laboral que la conductora ejecutó sobre Luzu TV, tras el despido que su dueño Nicolás Occhiato dispuso sobre ella y su producción a partir de la fake news que lanzaron sobre Jorge Messi sin chequear, aseguró que su clienta tiene buena predisposición al diálogo y evitó confirmar la cifra de 200 millones que la prensa sacó a la luz.

"Estamos en plenas conversaciones. Hay muy buena predisposición al diálogo. La expectativa de Flor, si bien parece alta, se limita exclusivamente a lo que dice el contrato, sin evaluar una situación legal que tiene que ver con el daño que le ha provocado toda esta situación", observó el letrado en declaraciones a un móvil de Primicias Ya, el programa que conducen Marina Calabró y Luis Ventura en la pantalla de América TV.

En relación al daño a la imagen de la conductora, Burlando reveló que "hasta el día de hoy Flor no se puede recuperar" y hasta dio detalles personales de cómo son los diálogos con ella. "Es hablar una letra, un llanto. Ni siquiera una frase o una palabra", explicó. En ese sentido, rescató que la buena predisposición al diálogo es "porque ella no quería estar en el lugar que está, por varios motivos".

Al mismo tiempo, no defendió la actitud de Peña, quien anunció una falsa muerte del padre de Lionel Messi con una sonrisa en la cara, además de sin haber chequeado la información su producción con anterioridad. Más allá de la defensa que ejerce, Burlando describió lo sucedido como una "tremenda patinada".

Florencia Peña estalló en lágrimas tras volver a disculparse por la fake news de Jorge Messi.

Sobre el dinero, y en relación a la versión que soltó el periodista Pablo Layús acerca de un monto de 200 millones de pesos, el abogado evitó profundizar porque intentaba cuidar la intimidad de su cliente, aunque sí reconoció que se trata de "una suma importante", en la que "no están evaluados todos los daños que provocó esta situación y que seguramente le van a provocar", aunque sí confirmó que la cifra incluye las publicidades y PNT que perdió.

Sobre la posibilidad de que Alejandro "Marley" Wiebe continúe al aire del canal que echó a su amiga, Burlando no quiso explayarse, aunque tampoco le dio entidad a lo que se entendería como una tración entre amigos. "A mí que venga uno y ocupe mi lugar en el estudio no me gustaría", comparó antes de cerrar.