Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania y envió su solidaridad con el pueblo venezolano

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente en el partido de este sábado a las 23 frente a Jordania, el último del Grupo J del Mundial 2026, aunque aseguró que tendrá minutos en la segunda parte del encuentro. La respuesta se la dio en conferencia de prensa al periodista Enrique Macaya Márquez, quien con este cumple 18 coberturas a copas del mundo. Además, el entrenador se solidarizó con el pueblo de Venezuela, en el marco de los terremotos que ya causaron casi mil muertos y más de 50 mil desaparecidos.

"Enrique, un placer que me haga la pregunta y verlo acá. Le voy a contestar la pregunta: Leo va a ir al banco. Le contesto porque es usted. Sino, por ahí la esquivaría", le reconoció Scaloni al casi centenario comentarista deportivo al que definió como "una eminencia". Al mismo tiempo, más adelante en la conferencia, aseguró que el capitán de la Selección "va a jugar seguramente en el segundo tiempo" aunque no aclaró cuántos minutos. También señaló que lo habló con él, ya que "es la mejor decisión para que puedan jugar sus compañeros".

Lo primero que hizo el director técnico antes de referirse a cualquier cuestión futbolística fue enviarle "mucha fuerza al pueblo venezolano". "No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste, difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo. Están pasando un momento difícil", lamentó el entrenador.

Scaloni, a su vez, precisó que ya tiene el equipo confirmado y que no existe ninguna especulación en relación al rival que saldrá hoy de la definición del Grupo H, cuando se enfrente España y Uruguay, y Cabo Verde y Arabia Saudita. "Preferir quien nos toque sería una falta de respeto total porque no prefiero a ninguno. Preferiría que el Mundial termine mañana y seamos campeones porque se están viendo cosas que siempre hemos dicho y se están cumpliendo con rivales difíciles. no estamos en condiciones de elegir o preferir", destacó.

Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ante la pregunta de si existía la posibilidad de ver a los dos delanteros de área Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos, el entrenador no dio muchas vueltas. "Si los demás corren, puede ser. Yo dije siempre que el equilibrio no se puede romper. Han jugado juntos en pocos partidos. Hemos sacado conclusiones", expresó. Aunque tampoco cerró la posibilidad, cuando reconoció su no, no era "rotundo".

Sobre los suplentes que este sábado saldrán como titulares, Scaloni elogió que "son grandes jugadores también". "Si mañana juegan, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y del proceso. Cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Es indudable que, como DT, si les puedo dar minutos, se los doy porque lo merecen", aseveró. "Se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos y saber en qué condición están y si se puede contar con ellos. Yo estoy convencido que sí, pero una cosa es pensarlo y otra es verlo", cerró más adelante.