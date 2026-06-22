Emocionado, Enzo Fernández reveló qué le escribiría a Lionel Messi en su último Mundial

El domingo, en la previa del duelo entre la Selección argentina y Austria, Enzo Fernández se mostró sereno y completamente enfocado en el objetivo. En conferencia de prensa, el mediocampista dejó en claro cuál es la idea de juego del equipo de Lionel Scaloni y el rol que le toca cumplir dentro de la cancha.

El futbolista del Chelsea destacó las virtudes del mediocampo de la Scaloneta: "Tenemos buenos mediocampistas, la base es poder generar mucho juego, tener la pelota, porque al final somos de buen pie. Esa es una de las claves. Y después, la función que estoy cumpliendo ahora, como dije antes, es estar más a la derecha, generando un poco de juego y pudiendo llegar al área", explicó.

Enzo Fernández en la conferencia de prensa en Dallas

En la misma línea, agregó: "Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre".

Al hablar de Lionel Messi, a Enzo se le iluminó el rostro, como les ocurre a miles de hinchas. En ese contexto, recordó la carta que escribió en 2016, cuando todavía jugaba en las divisiones inferiores de River Plate, para pedirle al capitán que no abandonara la Selección tras anunciar su retiro luego de perder la final de la Copa América.

Enzo Fernández se emocionó al hablar de Lionel Messi

El destino terminaría regalándole mucho más de lo que imaginaba: años después compartieron plantel y juntos levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022. Consultado sobre qué le escribiría hoy a Messi, sabiendo que este sería su último Mundial, respondió: "Fue un momento difícil para los argentinos y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente, porque compartí mucho con él y es una gran persona, no hace falta describirlo ".

Para Enzo, aquellas palabras que escribió con apenas 16 años hoy resultan insuficientes para expresar todo lo que vivió junto al capitán: " Hoy no me alcanzaría un libro para escribir lo que aprendí a su lado ", concluyó, dejando en evidencia la enorme influencia que Messi tuvo tanto en su carrera como en su crecimiento personal.

El malestar de Scaloni

Otro de los momentos que más repercusión generó en la conferencia de prensa en Dallas tuvo como protagonista a Lionel Scaloni. El periodista Gustavo Yarroch le consultó cómo se encontraba el plantel tras la falsa noticia que circuló sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán argentino.

" ¿Había que arrancar con esta pregunta en el inicio de la rueda de prensa? Estamos bien... poco más para agregar de eso. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana", respondió el entrenador con evidente seriedad, dejando entrever su incomodidad por la consulta.

Más tarde, Lionel Scaloni profundizó sobre el respaldo que recibe Lionel Messi dentro de la selección argentina y destacó la fortaleza del plantel para afrontar este tipo de situaciones: "Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas", aseguró.