Terremoto en Venezuela: el último abrazo de la esposa del futbolista Héctor Bello para salvar a su bebé

La tierra tembló con furia, y con ella, el corazón de un país entero. Este jueves, Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira, confirmó la muerte de su esposa, Andrea, quien perdió la vida durante el devastador doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela. En un acto de amor infinito, Andrea protegió con su cuerpo a su hija Alana, de tan solo un año, salvándola del derrumbe que terminó arrebatándole la vida.

El futbolista compartió su dolor a través de sus redes sociales, donde expresó la desgarradora pérdida que lo ha dejado sumido en una profunda tristeza: "Quisiera poder responderles a todos, pero en este momento estoy en un colapso que (por) primera vez en mi vida estoy experimentando", escribió en una publicación acompañada de fotos familiares. Sus palabras resonaron como un eco de sufrimiento: "Me estoy desangrando sin tener heridas, estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones, estoy despierto, pero no siento nada. Gracias a todos por sus mensajes".

La familia de Héctor Bello

Héctor continuó con un mensaje que partió el alma de quienes lo leyeron: "Nos dejaste solos en la lucha, mami, me dejaste solito con nuestra hija. Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada. Cómo le explico... dame fuerzas tú ahora porque no doy más".

La tragedia personal de Héctor y su pequeña hija es solo una de las muchas historias desgarradoras que emergen tras los terremotos que han dejado al país sumido en el luto. Según los últimos reportes oficiales, al menos 589 personas han perdido la vida y cerca de 3.000 han resultado heridas. Las imágenes de edificios colapsados y familias buscando desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros son un reflejo del dolor colectivo que atraviesa Venezuela.

La familia de Héctor Bello

Los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero las horas juegan en contra; es que más de 48 horas después del desastre, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen. Es por eso que la comunidad internacional se moviliza para enviar ayuda humanitaria al país; sin embargo, la magnitud de la catástrofe supera cualquier esfuerzo inmediato. Entre tanto caos y desolación, historias como la de Andrea y Héctor Bello quedarán guardadas en los corazones de todo el mundo.