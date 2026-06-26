Lautaro Martínez derritió las redes: el Chiqui Tapia mostró la intimidad del tercer asadazo de la Scaloneta

En el corazón de Kansas City, donde la Selección Argentina se concentra para el nuevo partido que enfrentará en este Mundial 2026, hay un ritual que trasciende las prolijas canchas yankees: el asado. Es en este contexto que los jugadores compartieron el tercer "asadazo" del torneo, una tradición que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma de un equipo que sigue soñando en grande.

El encargado de inmortalizar la escena fue Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien compartió un video en Instagram que rápidamente encendió las redes. En las imágenes, se ven las parrillas rebosantes de cortes jugosos, provoletas doradas y brasas chispeantes.

La Selección Argentina se enfrentará a Jordania el sábado

Al frente del ritual culinario estaban Lautaro Martínez, el Dibu Martínez y Diego Iaconove, el cocinero oficial de la delegación. Giuliano Simeone, una de las promesas del equipo, incluso tuvo su momento de protagonismo al probar un bocado mientras se ultimaban los detalles.

" Ha sido un día agitado... tercer asado con la banda en Kansas City ", escribió Tapia orgulloso de lo que viene logrando la albiceleste como un hermoso resumen del ambiente relajado pero enfocado que reina en la concentración albiceleste.

Argentina vs. Jordania: todo listo para el sábado

El próximo desafío será este sábado a las 23 horas en el imponente Dallas Stadium. La Albiceleste enfrentará a Jordania por la última fecha del Grupo J con la tranquilidad de haber asegurado su pase a los dieciseisavos de final tras dos victorias contundentes: un 3-0 frente a Argelia y un 2-0 contra Austria. Lionel Messi, con cinco goles en dos partidos, no solo lidera al equipo, sino que también ha hecho historia al convertirse en el máximo goleador de los Mundiales con 18 tantos.

En tanto, Jordania llega al encuentro ya eliminada tras caer 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia. Pese a mostrar momentos de buen fútbol, los asiáticos no lograron sostener resultados y se despiden de su primera experiencia mundialista sin opciones de avanzar.

Con el boleto comprado para la siguiente fase asegurado, Lionel Scaloni planea cambiar un poco el equipo para dar descanso a los titulares y minutos a quienes no tuvoeron tantos minutos en la cancha. La probable alineación incluye a Juan Musso en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico en defensa; Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco en el mediocampo; mientras que Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Julián Álvarez serían los atacantes.

La Selección Argentina se enfrentará a Jordania el sábado

El partido será transmitido en vivo por TyC Sports y TV Pública, para que todos los y las hinchas puedan acompañar al campeón del mundo en su camino hacia un nuevo sueño mundialista.