Uruguay quedó afuera del Mundial y Argentina tiene rival para 16avos: Cabo Verde

La Selección argentina de fútbol tiene rival confirmado para los 16avos de Final del Mundial 2026: Cabo Verde, que empató frente a Arabia Saudita y los otros dos partidos de su grupo. En el otro partido, la Uruguay de Marcelo Bielsa no pudo con España, más allá de que apretó todo el partido y que recibió un único gol por un error de su arquero Fernando Muslera y se quedó afuera de la copa del mundo, ya sin poder lograr ser mejor tercera, con los únicos dos puntos que cosechó.

El gol español llegó a través de un remate de Álex Baena, que el guardameta estrella de Sudáfrica 2010 no pudo contener del todo. El dolor del todo el pueblo charrúa por una eliminación que no debía haber sido, más allá de esa jugada que Muslera no pudo contener. En caso de empatar Uruguay, hubiera sido el rival de "La Scaloneta" el próximo viernes.

Según manifestó Bielsa en las preguntas que le contestó a la prensa tras la eliminación, fue el propio arquero uruguayo quien pidió salir, algo que había sido interpretado como un cambio del entrenador por el error, luego de que su equipo saliera con Sergio Rochet con el buzo y los guantes.

Cabo Verde logró empatar con Arabia Saudita y se metió como mejor segundo de su grupo.

La bronca de "La Celeste" antes de terminar el partido se manifestó un minuto antes de que termine el partido, que había tenido un corto alargue de sólo cinco. El extremo del Fluminense de Brasil Agustín Canobbio se fue expulsado tras un durísimo planchazo contra Dani Olmo del Barcelona.

Quien se enfrentará a los capitaneados por Lionel Messi es el africano Cabo Verde, que llegó como uno de los más subestimados y logró empatar contra dos campeones del mundo como España y Uruguay, y sostener el arco en cero contra Arabia Saudita, que desde el vamos aparentaba ser mejor equipo. Sin embargo, el único que derrotó a Argentina en Qatar 2022, terminó en el cuarto y último lugar con el punto que le arrancó a Uruguay en la segunda fecha.

El enojo de Bielsa

El director técnico de Uruguay se peleó con la prensa tras la derrota frente a España. "Dale de una vez", le exigió a los gritos a quienes demoraban las preguntas que debían hacerle en la transmisión oficial. Cuando las luces se prendieron, "El Loco" se mostró tranquilo, dio respuestas cortas y hasta contestó con un "de nada", al gracias final de la periodista.

El entrenador rosarino quedó en el ojo del huracán y en el centro de las polémicas futbolísticas uruguayas. Tras mostrarse como un equipo fuerte y competitivo en los primeros años de su rol al frente de "La Celeste", en el último tramo y en el Mundial, no mostró un buen fútbol. Casi un calco de su experiencia al frente de Argentina en Corea Japón 2002.