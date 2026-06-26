El Gobierno nacional presentará la renuncia de Adorni el sábado antes del partido y Santilli será su reemplazo

Las versiones acerca de la renuncia inminente del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, crecieron con fuerza durante todo el último viernes y el periodista oficialista de LN+ Luis Majul destrabó la tensión por la tarde al confirmar de que el Gobierno nacional informará su salida este sábado en la previa del último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 que Argentina jugará contra Jordania. De acuerdo al conductor, hay muchas chances de que su reemplazo sea el actual ministro del Interior, Diego Santilli.

"El gobierno anunciaría mañana la renuncia de Adorni. Lo haría antes del partido entre Argentina y Jordania. Todavía no terminaron de decidir quién lo reemplazará. Pero Santilli es el que aparece como el más seguro", reveló el periodista en X (ex Twitter), en una publicación que le dio lugar a las versiones que ya habían expuesto algunos medios como La Política Online, entre otros.

Luis Majul informó que la salida de Adorni será el sábado antes de Argentina - Jordania.

Según informó Majul, la decisión de incorporar al ex ladero de Horacio Rodríguez Larreta en la PASO de la fórmula presidencial, "tendría el acuerdo" de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el multi asesor Santiago Caputo, dos de las figuras políticas más fuertes en el entorno del Presidente, más allá del saliente funcionario. Las versiones de más temprano, ya habían adelantado que ambos cuadros ya querían soltarle la mano.

"Como dijimos hace ya varios días, su situación era 'insostenible'", aseguró Majul, quien agregó que la "ya está mejorando el ambiente del gabinete y la 'mesa política'". Al mismo tiempo, describió que "la sensación es de alivio generalizado", mientras que remarcó que Milei se encuentra en pleno regreso al país.

Karina Milei, Santilli y Adorni.

El nombramiento del nuevo vocero nacional, Adrián Ravier, ya había funcionado como prólogo a la renuncia que en las próximas horas saldrá a la luz según Majul. Si bien Santilli pica en punta, se barajan otras opciones, como el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente de YPF, Horacio Marín. Aunque es un hecho que las referencias más fuertes caen sobre el ex PRO, quien durante la tarde del viernes se apersonó en la Casa Rosada para una reunión con la mesa política.

"Conoce de gestión, sirve de equilibrio en la interna aunque Karina seguiría teniendo prelación por sobre cualquier otro sector del Gobierno. Se lleva bien con los aliados y los gobernadores saben que van a encontrar en él una escucha activa. Soluciona todos los flancos, sinceramente", fueron las afirmaciones que dejaron algunos dirigentes cercanos al ministro, cuando comenzó a circular el rumor.