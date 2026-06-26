Adorni, cada vez más aislado en el Gobierno: crecen las versiones de una inminente salida

La crisis política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei volvió a escalar este viernes con fuertes versiones sobre una inminente salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito avanza y la presión política crece tanto en el Congreso como dentro de la Casa Rosada, distintos sectores del oficialismo ya analizan posibles reemplazantes para un funcionario cuya continuidad aparece cada vez más comprometida.

Adorni junto a Milei

Aunque el presidente Javier Milei sostuvo durante su gira por España que cree en la inocencia de Adorni, dejó abierta por primera vez la posibilidad de desplazarlo si la Justicia avanza en su contra. "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada", afirmó el mandatario, una definición que fue interpretada dentro del oficialismo como un cambio de postura respecto de la defensa cerrada que había mantenido hasta ahora.

Las declaraciones del Presidente aceleraron las especulaciones en Balcarce 50, donde distintas fuentes admiten que la situación del jefe de Gabinete atraviesa su momento más delicado desde que estalló la investigación judicial. "La situación por estas horas es grave y hoy es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy", reconocieron desde uno de los sectores de La Libertad Avanza en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Según distintas versiones, tanto el espacio que responde a Karina Milei como el liderado por Santiago Caputo coinciden en que la permanencia de Adorni representa un costo político creciente para la administración nacional. El deterioro político del funcionario está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye la Justicia y que, según distintas fuentes oficiales, podría derivar en una convocatoria a declaración indagatoria por parte del fiscal Gerardo Pollicita.

En la Casa Rosada admiten que el escenario judicial condiciona cada vez más la estrategia política del Gobierno. "Hay un acuerdo de que no debería seguir. No implica que salga ahora, pero algunos creen que no debería pasar del fin de semana", señalaron desde uno de los sectores oficialistas. Desde otro espacio fueron todavía más contundentes: "Tiene los días contados".

Patricia Bullrich sopló las velitas en la reunión de la mesa chica de La Libertad Avanza, mientras Adorni tambalea con sus críticas.

El propio Milei habría reducido progresivamente la exposición pública del jefe de Gabinete. La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y la pérdida de protagonismo comunicacional de Adorni son interpretadas como señales del desgaste que atraviesa el funcionario. Mientras la continuidad de Adorni genera incertidumbre, comenzaron a circular varios nombres para sucederlo. Entre los principales candidatos aparecen el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior Diego Santilli, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Sin embargo, cada alternativa genera resistencias dentro del propio oficialismo. Santilli es uno de los nombres que mayor consenso reúne por su vínculo con gobernadores y sectores aliados. "Conoce de gestión, sirve de equilibrio en la interna aunque Karina seguiría teniendo prelación por sobre cualquier otro sector del Gobierno. Se lleva bien con los aliados y los gobernadores saben que van a encontrar en él una escucha activa. Soluciona todos los flancos, sinceramente", afirmaron dirigentes cercanos al ministro. Otros, en cambio, sostienen que moverlo del Ministerio del Interior implicaría debilitar una de las áreas más importantes para la negociación política con las provincias.

Manuel Adorni

Aunque las versiones se multiplican, dentro del oficialismo coinciden en que la decisión final continúa exclusivamente en manos del Presidente. Según trascendió, Milei mantendría este sábado una reunión en la Quinta de Olivos con Adorni, apenas regrese de España, para analizar el escenario político y judicial. Incluso trascendió que el jefe de Gabinete habría presentado su renuncia en dos oportunidades, aunque tanto Javier como Karina Milei la habrían rechazado, una información que oficialmente no fue confirmada por la Jefatura de Gabinete.