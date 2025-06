¡Error, ironías y escándalo tuitero! El cruce entre Ángel de Brito y Fernando Iglesias que terminó a los gritos virtuales

Lo que empezó como un inocente error de tipeo terminó en una guerra campal en redes sociales entre Ángel de Brito y el diputado nacional Fernando Iglesias. El ring: X (ex Twitter). La excusa: una confusión de nombres. El resultado: ¡show asegurado! Todo arrancó cuando el conductor de LAM compartió en su cuenta una noticia sobre la ruptura amorosa de Fernanda Iglesias, periodista y panelista, quien reveló en su programa que se había separado tras nueve meses de relación.

El cruce entre Ángel de Brito y Fernando Iglesias

Pero el posteo de De Brito decía otra cosa: "Por qué se separó Fernando Iglesias de su novio tras 10 meses de amor". El insólito error encendió las redes, pero quien más se enfureció fue el propio Fernando Iglesias, actual diputado por la Ciudad de Buenos Aires, quien recogió el guante con ironía y un toque de drama gráfico. "Yo, esperando las disculpas de @AngeldebritoOk", escribió Iglesias, acompañado de una foto de un esqueleto fumando en una mecedora.

Todo muy sutil. Pero De Brito no se lo dejó pasar. "Esperá en tu correo un curso online de redes para aprender a descifrar una cita o una pieza original", le retrucó, con el teclado afilado y cero intención de pedir disculpas. A partir de ahí, el cruce escaló. Iglesias, molesto, lo acusó de no estar en sus "cabales", y De Brito contraatacó con una versión recargada de la misma imagen del esqueleto: "Aquí, esperando que el Diputado dedique más tiempo a su trabajo que a las redes (que no entiende)".

Y ahí, Fernando Iglesias explotó con un tuit que parecía redactado en modo CV: "Mi trabajo legislativo es mi tweet fijado de cada mes. Asistencia perfecta a las sesiones, llevo siete comisiones y presido la de Relaciones Exteriores, entre otras cosas. También podés ir a la Cámara y consultar el registro de entradas diarias: soy, por lejos, de los más presentes. Pero para eso deberías levantar el culo de la silla y laburar de periodista, no de panelista chimentero. Estudiá @AngeldebritoOk".

Pero Ángel no se quedó callado. Contestó con todo: "¿Vos me querés enseñar periodismo? ¡Si fracasaste toda tu vida! Te hiciste semi conocido paneleando. Dejá de colgarte de los famosos, dejá el Twitter que no entendés y dedicale más tiempo al Congreso que para eso TE PAGAMOS ENTRE TODOS. ¡CARADURAAAAAAAAAAAAAAAA!". Y finalmente, el periodista de espectáculos remató: "Nunca vi que no sepan entrar a un link y se ofendan con la persona incorrecta".

El insólito intercambio no solo hizo las delicias de los usuarios de X, que celebraron el cruce con memes y sarcasmo, sino que dejó en claro que no hay grieta que no pueda derivar en espectáculo. Panelistas, periodistas, políticos y confusiones de nombres: todo se mezcla en la licuadora de la polémica nacional. ¿Quién ganó? No hubo definición, pero por las dudas, que quede claro: la que se separó fue Fernanda Iglesias. Aunque, después de esto, Fernando también quedó un poco más solito.