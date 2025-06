¡Papelón en vivo! Sergio Lapegüe y Mauro Szeta entrevistaron al "abogado de Fabián Rossi"... pero no lo era

Un insólito momento televisivo se vivió este lunes en Lape Club Social Informativo, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe en la pantalla de América TV. Todo parecía marchar dentro de lo previsto: una cobertura sobre la entrega de Fabián Rossi a la Justicia, análisis jurídico en vivo, preguntas punzantes... hasta que algo hizo ruido. Y lo que comenzó como una entrevista seria terminó en un verdadero papelonazo al aire. "Exactamente, nos preguntábamos cuánto tiempo va a ir preso y tenemos en línea al abogado Juan Pablo Merlo", lo presentó con total convicción el periodista Mauro Szeta.

Del otro lado del teléfono, Merlo respondió sin titubear sobre la pena de Rossi, ex marido de Iliana Calabró y protagonista del recordado video en "La Rosadita": "Cuatro años y seis meses". Pero cuando los panelistas comenzaron a profundizar, con preguntas sobre la postura de Rossi ante la condena, su arrepentimiento y su visión actual del escándalo de lavado, la entrevista dio un inesperado giro que dejó a todos descolocados. "Perdón", dijo Merlo, con tono calmo pero firme, "cabe aclarar que Rossi no está... porque si no quedaría como que nosotros lo estamos representando, y no lo estamos representando".

Silencio de estudio. Incredulidad y un poco de asombro. Ante tamaña afirmación, a los protagonistas del ciclo de América no les quedó otra que preguntarle al abogado cuál era su vinculo con Rossi, a lo que contestó: "Cuando me llamaron parta preguntarme, simplemente desde la parte jurídica, porque me manifestaron que me iban a preguntar jurídicamente". De esta manera, Merlo afirmó que en ningún momento asumió ser el letrado de Rossi. La escena, por momentos tragicómica, obligó a Szeta, de excelente trayectoria en estos temas, a poner la cara: "Bueno, hay un error conceptual, pensamos que era usted el abogado, o al menos nos lo presentaron así".

Fabián Rossi se entregó este lunes

Y, sin más preámbulo, cortaron la comunicación. Chau, gracias, seguimos con lo nuestro. El blooper televisivo ocurrió justo el mismo día en que Fabián Rossi se entregó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena a 4 años y 6 meses de prisión por lavado de dinero, en el marco del caso SGI, la financiera apodada "La Rosadita", famosa por los videos donde se veía a Martín Báez contando miles de dólares en efectivo.

La Corte Suprema de Justicia había rechazado los últimos recursos de queja, dejando firmes las penas de todos los involucrados. Además de Rossi, también se entregaron otros cinco condenados, aunque uno de ellos, Julio Mendoza, fue internado por problemas de salud. Rossi fue trasladado desde los tribunales a la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde espera que el Tribunal resuelva sobre su pedido de arresto domiciliario por cuestiones de salud, aunque, a sus 60 años, no puede alegar edad avanzada.

El momento protagonizado por Lapegüe y su equipo no tardó en viralizarse en redes, donde los usuarios explotaron con memes, risas y un poco de indignación. "Lo único que faltaba es que terminara opinando el abogado de Dibu Martínez", bromeó un internauta. Otro fue más cruel: "Le preguntan a cualquiera con un título colgado en la pared. Mañana entrevistan a mi primo, que estudió Derecho dos meses". Más allá del humor, el error dejó expuesto el rol de la producción televisiva en la era del vivo constante, donde una llamada mal chequeada puede terminar en un bochorno nacional. Aunque eso sí: el rating agradece.