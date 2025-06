Magaldi tras su abrupto posteo contra Marina Calabró: "Solo respondí después de años de destrato mediático disfrazado"

En un medio donde los silencios suelen decir más que las palabras, Nicolás Magaldi decidió hablar. Y lo hizo con todo. Después de un largo período alejado del escándalo mediático y tras ser señalado por sus dichos contra Marina Calabró, el conductor se despachó con un extenso descargo en su cuenta de X que dejó en claro que no se arrepiente de nada. Todo comenzó con un picante comentario sobre el bajo rating de DDM, el programa de América TV que Calabró condujo en reemplazo de Mariana Fabbiani. "Qué error Marina Calabró conduciendo. Es parte de tanta mala leche a colegas. Vuelven esas energías. Esto es parte del pozo que armó día a día. Pude verla en reemplazo y le queda mejor esconderse en un micrófono de radio", lanzó Magaldi, con artillería pesada y sin anestesia.

El extenso descargo de Magaldi en X

El comentario no pasó desapercibido, sobre todo porque se sumó a las críticas previas de Carmen Barbieri y Yanina Latorre, quienes también cuestionaron el desempeño de Marina como conductora y, especialmente, su falta de tolerancia a la devolución ajena. "Se burló de todos por años y ahora no se banca ni una", disparó Latorre en su programa. Pero lo de Magaldi no fue un arrebato: fue un desahogo largamente contenido.

Horas después del revuelo, Magaldi decidió explicar en sus redes por qué decidió romper su habitual silencio. En un posteo largo y sentido, habló de su alejamiento de los medios, de su proceso personal, y del "destrato disfrazado de opinión" que dice haber sufrido durante años por parte de Calabró. "Hablé. Después de mucho tiempo, dije lo que sentía. Y sí, fue incómodo para algunos. Pero si hablar con respeto sobre una agresión pública genera más ruido que la agresión en sí, tenemos un problema. No inventé nada. No insulté. No exageré. Solo respondí después de años de destrato mediático disfrazado de ´opinión´", escribió.

Y agregó: "Esta vez no me callé. Y no me arrepiento. Mi silencio también tuvo que ver con un proceso personal. Me alejé de los medios por decisiones profundas: salud, familia, DUELO. Elegí priorizar lo que no se ve: lo interno, lo que realmente importa". También aprovechó para hacer un balance de sus últimos años lejos de la televisión, mencionando que se dedicó a su familia, a su salud, y a desarrollar proyectos audiovisuales con su productora. "Mientras muchos hablaban, yo estaba construyendo. En silencio. A mi manera".

En su descargo, Magaldi también volvió a tocar un tema que lo marcó: su abrupta salida de Intratables en 2024, un ciclo que condujo durante apenas tres meses y que fue levantado sin previo aviso. En aquel entonces, dejó entrever que la decisión podría haber tenido que ver con Marcelo Tinelli, por entonces gerente de programación de América. En aquella oportunidad, aunque fue cuidadoso, no ocultó su molestia: "Me dijeron: 'el programa se levanta'. Sin más. No me dejaron ni despedirme de la audiencia". A ese dolor se le había sumado otro: el mote de "reemplazo" que lo persigue desde hace años.

En aquella oportunidad, había sido contundente en su descargo: "Yo no estoy en este lugar o en el medio para reemplazar a nadie. Me han cargado un montón de motes: si hacía Intratables, era porque buscaba ser Santiago del Moro; si estaba en el Bailando, porque quería ser Tinelli. Y nunca en esa crítica se valora lo que uno da. Hay mucha gente traidora, garc..., envidiosa, que si te pueden dar un palazo en la cabeza, lo hace".

Al respecto de aquellos dichos, esta vez Magaldi fue un poco más conciliador y aclaró: "Sobre Tinelli y Del Moro: admiración y agradecimiento. Siempre. Inventaron problemas que nunca existieron. Yo me llevo bien con ambos. Y seguimos. Compararme con ellos fue parte del juego. Pero nunca fue mi objetivo parecerme a nadie. Y este soy yo: sin escándalos, sin personajes, sin moldes. Solo con la verdad de lo que hago y lo que quiero decir".

Consultada por el escándalo, Marina Calabró optó por una estrategia distinta: el silencio elegante. O al menos, el intento. "Obvio que me molesta", reconoció ante las cámaras de Puro Show, pero prefirió no entrar en detalles. Cuando le preguntaron por qué cree que sus colegas la critican, respondió escuetamente: "Preguntales a ellos". Sin embargo, su actitud no alcanzó para enfriar la polémica. El clima en los pasillos de América TV se volvió espeso, y las redes no tardaron en tomar partido.

Los seguidores de Magaldi celebraron su sinceridad. Los fans de Calabró, en cambio, defendieron su trayectoria radial y cuestionaron las formas del conductor. "Depende desde dónde te pares frente a la crítica: desde el ego, te consume. Desde el respeto, te define. Yo elijo pararme desde ahí", sentenció Magaldi hacia el final de su descargo. Pero lo cierto es que la batalla de egos, micrófonos y ratings en el medio todavía está lejos de terminar.