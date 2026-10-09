Caputo y Bausili perdieron US$1.023 millones con el oro de Londres: imaginate si fuera peronista

Mil lingotes, un viaje a Londres y una apuesta que salió mal. Así se resume la jugada con las reservas de oro del Banco Central que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), terminó con una pérdida de 1.023 millones de dólares. El equipo económico que se presenta como el mejor de la historia hizo una apuesta financiera y la perdió.

El encargado de comunicarlo fue el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, que lo explicó en una frase: "En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables".

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La operación fue, en criollo, una apuesta a que el oro no iba a subir tanto. El BCRA usó los lingotes enviados al Bank of England como respaldo de un contrato de futuros: vendía y se comprometía a recomprar a un precio pactado de antemano.

En 2025 el oro tuvo una suba extraordinaria y la apuesta salió al revés. La cuenta final fue de 920 millones de dólares perdidos en la operación, más una prima fija de 62,8 millones. Es así que, según Olmos, el Central hizo esto "con fines de cobertura" y concertó "operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)". El resultado, de acuerdo con los estados contables, "arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas".

Bank of England

El titular de la AGN subrayó que no hay antecedentes: "Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad".

Ahora la posición está cerrada. Según el informe, "al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto". La plata ya se perdió.

La versión de Bausili que no resistió la auditoría

Lo que sale del informe tampoco deja bien parado a Santiago Bausili. El presidente del Central había dicho en el Senado que los lingotes se habían mandado a Suiza para refundirlos porque eran de baja calidad.

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Los números cuentan otra historia. De los 1.000 lingotes, valuados en unos 1.800 millones de dólares, solo se refundieron 115, y en ese proceso la pérdida fue mínima porque el oro estaba en buen estado. La refundición fue una parte menor de la historia; el grueso del oro sirvió para la operación con derivados.

Bausili también había asegurado ante los senadores que los movimientos ya estaban auditados. La AGN lo desmintió en ese momento: no había podido terminar el trabajo porque el BCRA no le entregaba la información . El informe se terminó recién ahora.

El informe deja otra ironía. Durante 2025, las tenencias de oro del Central, compradas en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont, ganaron más de 8 billones de pesos solo por la suba internacional del metal.

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En otras palabras, el oro heredado se valorizó por sí solo, mientras la gestión actual perdió dinero apostando a que eso no pasaría. La auditoría tuvo matices: el informe se aprobó por unanimidad, pero el capítulo de la pérdida tuvo una disidencia parcial que es que la firmaron los dos auditores designados por La Libertad Avanza y el representante de la UCR.

Y todavía falta la parte más sensible. Olmos anunció que la AGN trabaja en una auditoría específica sobre el movimiento físico de las reservas. Ese informe deberá explicar por qué se decidió sacar el oro del país, adónde fue enviado y si tuvo algún beneficio para el país o, en su defecto, quién se benefició. El borrador ya está en el BCRA para su descargo.