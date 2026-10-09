Preocupado, Benjamín Vicuña compartió las dramáticas imágenes del aluvión en Chile

Las intensas lluvias que azotaron Santiago de Chile dejaron imágenes impactantes y provocaron importantes destrozos en distintos sectores de la capital. El agua y el barro avanzaron sin control por las calles, arrastraron vehículos y hasta provocaron el vuelco de un colectivo. La magnitud del aluvión generó preocupación entre los habitantes y también llegó a las redes sociales, donde Benjamín Vicuña no pudo permanecer indiferente ante lo que ocurría en su país natal.

El actor chileno, que desde hace años desarrolla gran parte de su carrera artística en Argentina, se mostró conmovido por las imágenes de la emergencia y decidió compartir un mensaje de solidaridad con sus compatriotas.

Benjamín Vicuña se mostró conmocionado por el aluvión que golpeó Chile

A través de sus historias de Instagram, Vicuña publicó un video en el que se podía observar la violencia con la que la corriente de agua y lodo atravesaba las calles de la ciudad. Las imágenes reflejaban el dramático escenario que enfrentaban los vecinos, con vehículos desplazados por la fuerza del caudal y sectores completamente anegados.

Sin necesidad de extenderse demasiado, el artista acompañó la publicación con unas pocas palabras que dejaron en evidencia su preocupación: " En mi país en estos momentos. Abrazos ".

El dramático aluvión que golpeó a Santiago de Chile

El temporal tuvo consecuencias especialmente graves en Las Condes, una de las comunas más afectadas de Santiago de Chile, donde las intensas precipitaciones desencadenaron un aluvión que provocó importantes daños materiales y alteró por completo la circulación habitual.

Benjamín Vicuña reaccionó a las intensas lluvias que azotaron Santiago de Chile

Uno de los puntos más comprometidos fue el barrio San Carlos de Apoquindo, donde el desborde de un canal y la activación de cauces naturales, como consecuencia de las fuertes lluvias, hicieron que enormes cantidades de agua y barro descendieran hacia las zonas urbanizadas.

La fuerza de la corriente fue tal que arrastró varios vehículos particulares y provocó el vuelco de un colectivo en plena vía pública, una de las escenas más impactantes que dejó la emergencia.

El temporal dejó escenas de enorme impacto en distintos sectores de la capital chilena

Las calles quedaron cubiertas de lodo y agua, lo que generó serias complicaciones para el tránsito y afectó las actividades cotidianas de los vecinos. La magnitud de los destrozos obligó a las autoridades locales a intervenir rápidamente para intentar contener las consecuencias del fenómeno.

Ante este escenario, se desplegaron equipos de emergencia en los sectores más comprometidos, mientras el personal técnico comenzó a trabajar para controlar los efectos del aluvión y atender los puntos críticos de la zona residencial.

Los organismos responsables de la emergencia difundieron una serie de recomendaciones preventivas para la población

En paralelo, los organismos responsables de la emergencia difundieron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre las principales medidas, solicitaron a los vecinos evitar circular por las calles afectadas, con el objetivo de reducir los riesgos y prevenir nuevos accidentes.

Mientras las imágenes del desastre continuaban circulando en las redes sociales, el mensaje de Benjamín Vicuña se convirtió en una muestra de cercanía con su tierra natal, en medio de una jornada marcada por los destrozos y la preocupación.