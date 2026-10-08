Santa Fe Bio y TotalEnergies firman un acuerdo de largo plazo para impulsar la producción y exportación de combustibles renovables

Santa Fe Bio, la sociedad conformada entre YPF y Essential Energy, y TOTSA TotalEnergies Trading SA suscribieron un acuerdo de compraventa de largo plazo para la futura producción de combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles renovables que serán elaborados en la biorrefinería de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El acuerdo constituye un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyeccto bajo un esquema de Project Finance y aporta previsibilidad comercial para avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de una instalación destinada a abastecer la creciente demanda global de combustibles renovables.

La futura biorrefinería tendrá una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotrated Vegetable Oil), orientadas principalmente a los mercados internacionales. En este marco, TOTSA TotalEnergies Trading SA adquirirá la mayor parte de esa producción bajo un compromiso firme de largo plazo y tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes.

La iniciativa contempla inversiones de más de US$400 millones para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo. La participación de TotalEnergies, uno de los principales actores globales del mercado energético y presente en la Argentina desde hace 48 años con actividades que abarcan tanto la producción y la comercialización de gas y petróleo, como la generación de energías renovables; permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan a la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte.

Con este proyecto, YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para la Argentina, aprovechando las ventajas competitivas del país para abastecer la creciente demanda mundial de energías.